A agricultura familiar de Paranaíta ganha reforço com a inclusão de uma caminhonete na assistência técnica dos assentamentos e comunidades. A entrega do veículo, foi feita na sexta-feira (9) pelo Prefeito Osmar Antônio Moreira para Secretaria de Agricultura através do Governo do Estado de Mato Grosso.

A caminhonete L-200, foi adquirida junto à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SEAF – MT), por meio da indicação do Deputado Estadual Dr. João José de Matos, que sempre têm buscado atender as solicitações do município para suprir a demanda da Agricultura Familiar, este é um pedido do Vereador Naldo Silveira ao Deputado.

Estiveram prestigiando o momento da entrega a Secretaria de Agricultura Taloana Garcia da Luz, Porfival Júnior (Governo) e os vereadores Presidente da Câmara Adimilson Mota de Jesus, Soninha Berlanda, Carlos Scatola, Valdir Leonel, Jalison Cruz, Rusdael Barbosa.