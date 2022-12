Bom Futuro investiu em três usinas fotovoltaicas no estado, gerando 20 milhões de KWh por ano

A busca pela sustentabilidade e a eficiência na cadeia produtiva faz com que a Bom Futuro invista em áreas complementares. A energia é uma delas, diversificando as fontes originárias para a produção. Em 2022, a empresa colocou em operação três usinas fotovoltaicas nas fazendas Malu e Colorado, aumentando seu parque de geração de energia limpa e renovável no estado de Mato Grosso.

Por definição, uma usina solar é uma grande central geradora que utiliza placas fotovoltaicas que transformam a luz do sol em eletricidade. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), desde 2012, no Brasil, são mais de 21,3 GW acumulados e 29,7 milhões de toneladas de CO2 evitadas.

“As fontes de geração de energia que utilizamos na Bom Futuro são complementares entre si. A energia solar já é usada na companhia em pequena escala em diversas instalações há vários anos, porém o uso em grande escala e concentrado começou ano passado com a aquisição dos parques solares”, explica Lívio Costa Recedive, gerente de Operações de Energia da Bom Futuro.

As três usinas têm capacidade de geração de cerca de 20 milhões de kWh por ano, ou seja, seria possível atender mais de oito mil residências. “A geração de energia limpa e renovável tem baixo impacto no meio ambiente. A Bom Futuro aposta neste tipo de energia, assim como nas PCHs, para atender suas atividades distribuídas em diversos municípios mato-grossenses, e ainda contribuir com o excedente para o desenvolvimento do Brasil”, diz o gestor.

A utilização de energia solar em residências e empresas é uma tendência mundial e muito atrativa para estados como Mato Grosso, onde o sol brilha forte na maioria dos dias do ano. O estado é 5º no ranking nacional, com 892,8 MW de potência instalada, 5,8% do total instalado no Brasil, segundo a Absolar.