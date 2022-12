De acordo com ele, a algodoeira conta com 70 hectares de área para armazenar e beneficiar o algodão que recebe do produtor. O local ainda tem um espaço destinado ao armazenamento da pluma.

“Nós recebemos em torno de 1,2 mil toneladas de algodão de caroço por dia e, a indústria, processa cerca de 850 toneladas disso, nesse mesmo período. Para atender a demanda em épocas de safra, nossa equipe chega a ter 130 funcionários”, disse.