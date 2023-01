A Associação de Criadores do Norte de Mato Grosso (Acrinorte) repudia veementemente a depredação e ataques às instituições democráticas como as ocorridas no domingo (08.01) em Brasília. Os protestos, enquanto pacíficos, eram legais e estavam dentro das quatro linhas da Constituição Federal.

Por outro lado, também deixamos público o nosso repúdio ao presidente Lula por culpar o setor do agronegócio como responsável pelo que houve, taxando a classe de maldosa, atribuindo ao agro brasileiro a responsabilidade por atos antidemocráticos.

Os produtores rurais sérios, honestos e responsáveis por produzir alimentos e gerar riquezas ao país são contrários à grilagem, invasão de terras, desmatamento ilegal e o uso irrestrito de pesticidas em lavouras.