A Prefeitura de Alta Floresta adquiriu recentemente um trator agrícola com duas grades para atender os produtores rurais do município. A aquisição aconteceu por meio de emenda parlamentar celebrada pelo convênio entre a Prefeitura e o Governo Federal.

A máquina vai integrar a frota da Patrulha Agrícola da Secretaria de Agricultura e Pecuária e será destinada ao fortalecimento das atividades de apoio aos agricultores no preparo do solo para plantio. Ainda é aguardada a chegada de implementos (grade aradora, grade niveladora, perfurador de solo e distribuidor de sementes) que compõe o conjunto.

Segundo o secretário municipal de Agricultura, Marcelo Fernando Pereira Souza, a nova aquisição irá somar à agricultura familiar, pequenos agricultores que são atendidos pela secretaria. Com a aquisição deste conjunto, são três conjuntos que atendem a Patrulha Mecanizada. “Hoje conseguimos atender as demandas, com a chegada deste novo trator, poderemos atender ainda mais produtores com estas demandas”.

O investimento soma pouco mais de R$ 500 mil, sendo R$ 170.000,00 do Governo Federal e cerca de R$ 330.000,00 de contrapartida do município. “São investimentos na agricultura familiar, fortalecendo as ações da secretaria de agricultura junto aos nossos agricultores, que garante a economia do nosso município e o bem estar dos pequenos agricultores. Vamos continuar investindo para garantir os apoios necessários”, apontou o prefeito Valdemar Gamba.