Na última sexta-feira 13 de janeiro de 2023, o Prefeito Osmar Moreira acompanhado de secretários e os vereadores Presidente da Câmara Jalison Caio Cruz e Naldo Silveira Líder do Governo, estiveram no mais novo grande empreendimento inaugurado em Paranaíta, o Silo MB Armazéns Gerais localizado na MT-206 próximo à entrada da cidade.

Os proprietários Marcos Boffo e Larissa Boffo apresentaram toda a estrutura do armazém e o modo operacional para o recebimento de grãos, além da forma como é realizado todo o processo para a seleção e secagem. Um projeto ambicioso que demonstra que o agro realmente chegou para o desenvolvimento do município na geração de emprego e renda, escrevendo uma nova página na História de Paranaíta e Região.

“Tenho que agradecer a Deus por este momento para nós que acreditamos no agro, acreditamos no momento que Paranaíta está passando e que a região está vivendo, nós sempre falamos isso, nós temos empresários locais quem podem investir e fazer a cidade crescer, muitas vezes buscamos empresas de fora, mas aqui temos empresários, isso é uma amostra do nosso potencial, então é motivo para nós termos muito orgulho de estar aqui hoje com Marcos Boffo. Muito obrigado por você e Larissa acreditarem em Paranaíta de ter esse espírito empreendedor e de lutador, conhecemos sua História de crescimento sendo um filho de Paranaíta”. Disse o Prefeito de Paranaíta Osmar Moreira.

“Esse Projeto nasceu há 08 anos quando começamos a cultivar a soja aqui no município, as pessoas chamavam a gente de louco, por que não existia aqui, começamos a levar a soja para cidade de Santa Helena, aí foi seguindo a necessidade de cada vez mais abrir esse empreendimento do secador. Então a nossa projeção para o futuro é ampliar, trabalhar para desenvolver a região cada vez mais na agricultura, e junto com o prefeito Osmar Moreira que é um grande parceiro nosso, além de empreendedor este é um sonho em que tivemos bastante apoio. Hoje nós estamos com esse empreendimento gerando vários empregos na cidade e com perspectivas de aumentar cada vez mais”. Concluiu o empresário Marcos Boffo.

“Quero parabenizar aqui e dizer que a Câmara de Vereadores é parceira dos empresários e do agronegócio para o que for preciso na legislação de Paranaíta dentro da legalidade para o fortalecimento econômico, nós e a Prefeitura somos parceiros para o desenvolvimento do nosso Município.” Finalizou o Presidente da Câmara Jalison Cruz.

No momento da inauguração estavam presentes os Secretários Taloana Garcia (Agricultura), Porfival Júnior (Administração), Andressa de Oliveira (Educação), Angelo Diosnel Berlanda (Indústria e Comércio), Ray Silva (Comunicação), Marcos Franco (Obras), Assis Frizon (Desenvolvimento e Tecnologia), o Venerável da Loja Maçônica Weslei Cabestré, além de outras personalidades.