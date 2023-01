A Prefeitura Municipal de Paranaíta, INCRA de Mato Grosso e a Camara de vereadores estarão fazendo a entrega de títulos de propriedades de regularização fundiária do Assentamento São Pedro. O evento será realizado nesta quarta feira dia 25 de Janeiro de 2023, no Barracão da Comunidade Sombra da Manhã e terá início às 09h da manhã. Esta 1ª Etapa serão entregues 182 títulos.

O solenidade contará com a presença do Superintendente do INCRA/MT, André Luiz Welter, Prefeito Osmar Moreira, Vereadores e autoridades. Buscando soluções para regularização fundiária . O Prefeito destacou que a equipe do INCRA/MT trabalhará no Assentamento São Pedro por duas semanas, para continuar beneficiando os moradores de tão importante região do município com a titularização das demais propriedades.

O trabalho acontece por etapas e uma das prioridades do Governo Municipal e da Câmara de Vereadores que é grande parceira nesta lida, é ver todos dignamente com seus títulos em mãos.

CONFIRA A LISTA DOS BENEFICIÁRIOS:

LUIZ MARCELINO PEDROSO e ESTELINA PEDROSO

JOSÉ AVELINO DA ROCHA e MARIA LUIZA DA SILVA DA ROCHA

ANA DA CONCEIÇÃO SILVA e JOÃO BENTO DA SILVA

MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SILVA e JOÃO ADALTO SALES SILVA

SIMONI DOMINGUES DE LIMA

DANIELE PATRICIA NUNES BISPO

CLEUSA BARBOSA DE SOUZA FERREIRA e JOSÉ FERMINO FERREIRA

LUIZA SILVERIO

APARECIDA RAMIRES PIRES e VALDEMAR PIRES

OMELI TERESINHA PIOVESAN e NIVALDO FERREIRA DA SILVA

ZELY DOMINGOS SOARES e JOSÉ JERONIMO SOARES

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS

ANGELINA MARRANE LOPES

DULCELINA DE SOUZA PRESTES

TATIANE DOS SANTOS LOPES e GERVASIO APARECIDO FERREIRA URIAS

DENISE HARMATIUK DE CASTILHO e EDILSON DE CASTILHO

MARIA PIERINA DELBIANCO GOMES e MIGUEL APARECIDO GOMES

LUZIMAR DA SILVA OLIVEIRA e JONAS ROSA DE OLIVEIRA

ADEMIR PEDROSO e MARIA IVONETE DE VASCONCELOS PEDROSO

IRIS APARECIDA ALMEIDA DA SILVA SULIANO e APARECIDO DOMINGOS SULIANO

SENY ROSA DIAS OLIVEIRA e EDSON ROSA DE OLIVEIRA

SEBASTIANA DE FATIMA MUNIZ FREITAS e GENIVAL RODRIGUES DE FREITAS

SUZIANE MUNIZ FREITAS ARAUJO e ARNALDO DE JESUS ARAUJO

LAURENI DE ALMEIDA CARVALHAIS e JOSÉ SILVA AFONSO

ODETE PEREIRA BATISTA e MANUEL ANDRE BATISTA

CICERA MARIA DE JESUS

ROSELI SIMÕES DA SILVA SOUSA e JOSÉ FLAUDEKIS LIRA SOUSA

ALFREDO BORKENHAGEN

IRACI POLIDO BARDINE e RENATO BARDINE

MARIA APARECIDA SANTOS ALMEIDA GONÇALVES e APARECIDO LUIZ GONÇALVES

MARIA APARECIDA DE JESUS e ARNALDO SILVA ARAUJO

LUZIA DE OLIVEIRA e JOSÉ VIANA

JANETE BORKENHAGEN

VÂNIA FERREIRA BARBOSA PICCINI e ALESSANDRO PICCINI

CLAUDETE ROCHA NOGUEIRA e SINVALDO BATISTA NOGUEIRA

RITA APARECIDA RIBEIRO VIEIRA e DONIZETE ANDRE VIEIRA

NILDETE DE SOUSA ROCHA PICCINI e JOSÉ EDUARDO PICCINI

NEUZA APARECIDA CUNHA BARBOSA e FRANCISCO MONTEIRO DA CRUZ

TATIANE DOS SANTOS MOURA TABORDA e IZAQUE TABORDA

ESTER OLIVEIRA DE SOUZA BARBOSA e MIGUEL ALVES BARBOSA

GENI APARECIDA FERNANDES BARBOSA e JOSÉ MARIO BARBOSA

ROSALINA PROENÇA RODRIGUES e MIGUEL RODRIGUES

ZILVA GARAVAZZO DOS REIS CANAVAROLLI e EDSON BRAGA CANAVAROLLI

MARIA APARECIDA MACHADO THIAGO

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA

JAIR ALVES DOS SANTOS

GISLENE MODESTO WILCZAK e ADILSON WILCZAK

OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL e JOÃO NISTAL

ROSANGELA MEDEIROS GALÉSKI e ROGÉRIO GALÉSKI

ALDO GOMES DOS SANTOS

ERENI APARECIDA FREITAS FERNANDES e ANTONIO MACHADO FERNANDES

LUCINDA MARQUETI ANTONIO RODRIGUES e JOSÉ RODRIGUES NETO

LEONILDA FERREIRA FEITOSA e CLARIODETE DA SILVA

LAURICE RODRIGUES GONÇALVES e JOVINO BENEDITO GONÇALVES

CLEUSA PAULINO DA SILVA e LASÉRCIO ANTONIO DA SILVA

ARANILDES CORDEIRO DOS SANTOS e REINALDO PEREIRA DOS SANTOS

ELIZÂNGELA APARECIDA DA COSTA FARIA e ROGÉRIO ALVES DE FARIA

CÍCERA APARECIDA DA SILVA e EUCLIDES CASTOR DA SILVA

ZILDA DE LIMA STEVANATO e ROBERTO STEVANATO

ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS

CELME APARECIDA BORGES PEREIRA FAVARIN e JOSÉ CARLOS FAVARIN

EDILENE DE ARAUJO BARROSO

SIRLENE GONÇALVES BENEVIDES COSTA e PAULO COSTA

CRISTIANE SUÉLEN VIANA FRAUZINO FARIAS e ELSON DE FREITAS FARIAS

GILSÉLIA MARIA MODESTO CHAVES e RAIMUNDO NONATO DA COSTA CHAVES

ADEY DA SILVA COSTA e FRANCISCO PASSOS DA COSTA

JOSÉ CARLOS DE SOUZA

APARECIDA FÁTIMA DA SILVA SOBRINHO

MARIA DE FATIMA AMARO DOS SANTOS SILVA e ANTONIO BERTO DA SILVA

ANTONIO NETO CORDEIRO ARAUJO

CELINA SILVA FERRAZ MOLIZINI e ADEMIR VAGETTE MOLIZINI

SÔNIA POLIDO DE ALMEIDA EMÍDIO e CARMINO EMÍDIO

MARIA DA GRAÇA VIANA FRAUZINO e PAULO FRAUZINHO

REGINA CLAUDINO DA SILVA DA CRUZ e ERIVALDO BATISTA DA CRUZ

DILZA APARECIDA LOPES DOS SANTOS e RAINERIO DOS SANTOS

FRANCISLEY DA SILVA COSTA

ROSIMARA ALVES DA COSTA e FRANCISCO DONIZETE VIEIRA DE CARVALHO

JOSEFA VICENTE DA SILVA e JOSÉ MESSIAS DA SILVA

ANTONIO MARCOS DA SILVA

MARIÂNGELA PIRES DA ILVA

IRACI DE OLIVEIRA PATRÍCIO DOS SANTOS e FLÁVIO PATRÍCIO DOS SANTOS

JOSÉ RIBEIRO e MAURINHA DE FÁTIMA DOS SANTOS RIBEIRO

MARIA DO SOCORRO SANTOS QUADROS NEVES e NEY GAMA NEVES

SILVANA INÁCIO DO NASCIMENTO DE MEDEIROS e CELSON INÁCIO DE MEDIROS

LUCIANE ACHIARD DE ARAUJO RIBEIRO e MOACIR RIBEIRO

ADÉLIO LUIZ DE ANDRADE e NILZA DOS SANTOS DE ANDRADE

JOSÉ SIMÕES DA SILVA e SIRLENE DO NASCIMENTO DA SILVA

LUZIA CAITANO DA COSTA e JOSÉ VALDOCIR DA COSTA

LUPÉRCIO BUENO MARQUES e MARIA CATARINA DE SOUZA MARQUES

JAIR ALVES DA COSTA e CLEUSA ALVES DE SOUZA DA COSTA

CLAUDIO CORREIA DE ALMEIDA e PERPÉTUA IZOLI DE ALMEIDA

VALDECIR DOS SANTOS e GILDETE BISPO DOS SANTOS

ELIANE MATIAS DE SOUSA DE MEDIEROS e ARÔDO ANTONIO DE MEDEIROS

VALDIR GONÇALVES DOS SANTOS e MARINEZ REGINATO DA SILVA DOS SANTOS

VITORIO ALVES DA ROCHA e ISABEL FRATA DA ROCHA

ALEXANDRE TIBURCIO DA SILVA

SANDRA AMÉRICO DE CAMPOS EUFLAUZINO e SÉRGIO DE MELO EUFLAUZINO

JAIME NOBRE COSTA e VALDIRENE NASCIMENTO DOS SANTOS COSTA

LINDOMAR INACIO DOS SANTOS e VALDILEIA PEREIRA DOS SANTOS

JOSÉ JOÃO DE AQUINO e ANTONIA BENEDITA DE AQUINO

PAULO GOMES DA SILVA e EDEVITA BISPO DE OLIVEIRA SILVA

IVANI DOS SANTOS SOUSA PRADO e JOEL MARIANO PRADO

MARIA APARECIDA FRANCISCO MELLO e MILTON GRISANT MELLO

IVONE CORREIA DE ALMEIDA DOS SANTOS e ADAUTO DOS SANTOS

MARCELO ROZENDO DA COSTA

FRANCIELE FLORES DE OLIVEIRA e EDER ANGOTE

ELISAMA ESTELAI MOTTA e ALESSANDRO MOTTA CAMARGO

GESLAINE FRANCISCO DA SILVA SOARES e JOSIMAR SOARES

MARIA DA COSTA LOURENÇO e AIRTO FERREIRA DOS SANTOS

MARIA MARCOLINA DE OLIVEIRA e JOAQUIM DE OLIVEIRA

SILVIO DA SILVA GOMES e CACILDA VEIGA DIAS GOMES

TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS MOURA e FRANCISCO DIAS MOURA

ODETE VIEIRA DOS SANTOS

ROZANGELA SARAIVA DE ARRUDA SÁ e ROBERTO DE SOUZA SÁ

MARIA ALZENIRA FERREIRA LIMA

HAMILTON VENÂNCIO ROCHA

MARIZE RODRIGUES MAIA e ROBERTO DE SOUZA MAIA

SONALIA ROSENDO DA SILVA e IVAN RODRIGUES DE SOUZA

FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA

LUIZA PEREIRA KONZEN e CELSO JUSTINO KONZEN

AUGUSTO DE BRITO e CECILIA BATISTA DE BRITO

JOSUEL TABORDA e GIRLENE GUIMARÃES TABORDA

APARECIDO DE SOUZA e MARIA ROSA DA SILVA SOUZA

ROSELI BRITO DE SOUZA FERRAREIS e VILSON GILAVERT FERRAREIS

MARIA ANA DOS SANTOS SOUZA

HULICIO MANOEL DA SILVA

KEMELY MARA RAMALHO HIEGA

CECILIA CAMARGO

NEIDE DONEDA LOURENÇO e LAURO DA COSTA LOURENÇO

SIRLEI GOMES DOS SANTOS

VALDEMIR FERREIRA RODRIGUES

ADRIANA PEREIRA ALVES e WILSON HILÁRIO ALVES

ALLANA DE LIMA NASCIMENTO e RICARDO MEDEIROS CONTI

SALETE FERREIRA e CENIR JOSÉ FERREIRA

LOIVA ROSANE STRELOW DA SILVA e JAIR MOREIRA DA SILVA

ANA ARISTINA DA SILVA e ADELINO LOPES DA SILVA

MARIA APARECIDA GUIMARÃES PEREIRA e GILENO ALVESA PÉREIRA

BENVINA RUIVO ALVES

JOVENTINA ANTONES DE SOUZA VIEIRA DOS SANTOS e VALDIVIO VIEIRA DOS SANTOS

SIMONE FERREIRA DOS SANTOS e IVAN FERREIRA DA SILVA

CLEIDE RIBEIRO LAGE e EXPEDITO DA COSTA LAGE

ROSILEIDE SOLANGE RIBEIRO WILCZAK e EDUARDO MARCONDES WILCZAK

SUELI APARECIDA GOMES BESSA CHARDULO e THOMAZ CHARDULO FILHO

ELIANE BATISTELA ARAGON OLIVEIRA e GILVAN MATOS OLIVEIRA

MARIA AMBROZINA PEREIRA DA SILVA VILAÇA e LEODEGAR FERREIRA VILAÇA

ELENI APARECIDA SERGIO BRUMATI e EUCLIDES BRUMATI

FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA e HELENA DE SOUZA

VILMA CAMARGO DA SILVA e APARECIDO ALVES DA SILVA

MARIA BATISTA DOS SANTOS MALOSTI e JOSÉ ABEL MALOSTI

EMILIA ROSALINA PEREIRA e JOSÉ ALVES PEREIRA

IRANI FERNANDES DA SILVA FERREIRA e GILMAR QUINTINO FERREIRA

SEBASTIANA PEREIRA REIS NOGUEIRA e JOSÉ EDMILSON FERNANDES NOGUEIRA

MARIA ROSA FERREIRA e JUVENULIO FERREIRA

TANIA APARECIDA HERNANDES NOGUEIRA e LUIZ FERNANDES NOGUEIRA

FERNANDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APARECIDA MANDARIN LEMES SAROA e MAURO GREGORIO SAROA

SUELI BATISTA FERREIRA e JOSÉ ANTONIO FERREIRA

ELZA GIMENES FARIAS e HOMERO IZIDORO FARIAS

NEUZA VALÉRIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA e OSVALDO DE OLIVEIRA

JOSILENE DOS SANTOS GUIMARÃES

ELIZABETE DE ANDRADE CAMARA e ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO

TEREZINHA FONSECA DO NASCIMENTO DA ROCHA e JOSÉ APARECIDO DA ROCHA

JAIR NOBRE COSTA e LUSIA VERA MARCUCCI WIRTH COSTA

ARLETE DUTRA DE OLIVEIRA DE SOUZA e VALDIR APARECIDO DE SOUZA

JOÃO DA COSTA LAGE e RITA GONÇALVES RAMOS

CLARICE JACINTA PEREIRA MARTINS e ADENIR MARTINS

MARIA JOSÉ DE LIMA e APARECIDO PAIXÃO DE LIMA

FRANCISCO AURELIANO GOMES

MARIA ELZA CONTES DA SILVA DOS SANTOS e JOSÉ CARLOS GERMANO DOS SANTOS

IRENE BERNARDINO DAS NEVES e NIVALDO FERREIRA NEVES

ANA DURVALINA DE SOUZA RIBEIRO e JOSÉ ALVES RIBEIRO

MARIA DA GLORIA FERREIRA DA SILVA e VALDOMIRO CÔRTES DA SILVA

MARIA APARECIDA SOARES VIEIRA DE OLIVEIRA e GERALDO PEGO DE OLIVEIRA

MARIA IZABEL DA SILVA

BELARMINA DE SOUZA ALVES e JOÃO ALVES NETO

CLEUSA LOURDES BRUNHERA DA SILVA e PAULO LUIZ DA SILVA

ODETE APARECIDA DUFEKE PEREIRA e JOVENTINO PEREIRA

MARIA HELENA SOARES

MARCO ANTONIO LOMBARDO

CLAIR DE SOUSA SANTOS e ZILDA MACHADO DE SOUZA

MARIA APARECIDA RODRIGUES e ANTONIO AROLDO

RODRIGUES

SÔNIA MARIA SILVA DE ALMEIDA DOS SANTOS e JOSÉ

CELESTINO DOS SANTOS NETO