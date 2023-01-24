Paranaíta: 182 títulos serão entregues para moradores do assentamento São Pedro
A Prefeitura Municipal de Paranaíta, INCRA de Mato Grosso e a Camara de vereadores estarão fazendo a entrega de títulos de propriedades de regularização fundiária do Assentamento São Pedro. O evento será realizado nesta quarta feira dia 25 de Janeiro de 2023, no Barracão da Comunidade Sombra da Manhã e terá início às 09h da manhã. Esta 1ª Etapa serão entregues 182 títulos.
O solenidade contará com a presença do Superintendente do INCRA/MT, André Luiz Welter, Prefeito Osmar Moreira, Vereadores e autoridades. Buscando soluções para regularização fundiária . O Prefeito destacou que a equipe do INCRA/MT trabalhará no Assentamento São Pedro por duas semanas, para continuar beneficiando os moradores de tão importante região do município com a titularização das demais propriedades.
O trabalho acontece por etapas e uma das prioridades do Governo Municipal e da Câmara de Vereadores que é grande parceira nesta lida, é ver todos dignamente com seus títulos em mãos.
CONFIRA A LISTA DOS BENEFICIÁRIOS:
LUIZ MARCELINO PEDROSO e ESTELINA PEDROSO
JOSÉ AVELINO DA ROCHA e MARIA LUIZA DA SILVA DA ROCHA
ANA DA CONCEIÇÃO SILVA e JOÃO BENTO DA SILVA
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SILVA e JOÃO ADALTO SALES SILVA
SIMONI DOMINGUES DE LIMA
DANIELE PATRICIA NUNES BISPO
CLEUSA BARBOSA DE SOUZA FERREIRA e JOSÉ FERMINO FERREIRA
LUIZA SILVERIO
APARECIDA RAMIRES PIRES e VALDEMAR PIRES
OMELI TERESINHA PIOVESAN e NIVALDO FERREIRA DA SILVA
ZELY DOMINGOS SOARES e JOSÉ JERONIMO SOARES
MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS
ANGELINA MARRANE LOPES
DULCELINA DE SOUZA PRESTES
TATIANE DOS SANTOS LOPES e GERVASIO APARECIDO FERREIRA URIAS
DENISE HARMATIUK DE CASTILHO e EDILSON DE CASTILHO
MARIA PIERINA DELBIANCO GOMES e MIGUEL APARECIDO GOMES
LUZIMAR DA SILVA OLIVEIRA e JONAS ROSA DE OLIVEIRA
ADEMIR PEDROSO e MARIA IVONETE DE VASCONCELOS PEDROSO
IRIS APARECIDA ALMEIDA DA SILVA SULIANO e APARECIDO DOMINGOS SULIANO
SENY ROSA DIAS OLIVEIRA e EDSON ROSA DE OLIVEIRA
SEBASTIANA DE FATIMA MUNIZ FREITAS e GENIVAL RODRIGUES DE FREITAS
SUZIANE MUNIZ FREITAS ARAUJO e ARNALDO DE JESUS ARAUJO
LAURENI DE ALMEIDA CARVALHAIS e JOSÉ SILVA AFONSO
ODETE PEREIRA BATISTA e MANUEL ANDRE BATISTA
CICERA MARIA DE JESUS
ROSELI SIMÕES DA SILVA SOUSA e JOSÉ FLAUDEKIS LIRA SOUSA
ALFREDO BORKENHAGEN
IRACI POLIDO BARDINE e RENATO BARDINE
MARIA APARECIDA SANTOS ALMEIDA GONÇALVES e APARECIDO LUIZ GONÇALVES
MARIA APARECIDA DE JESUS e ARNALDO SILVA ARAUJO
LUZIA DE OLIVEIRA e JOSÉ VIANA
JANETE BORKENHAGEN
VÂNIA FERREIRA BARBOSA PICCINI e ALESSANDRO PICCINI
CLAUDETE ROCHA NOGUEIRA e SINVALDO BATISTA NOGUEIRA
RITA APARECIDA RIBEIRO VIEIRA e DONIZETE ANDRE VIEIRA
NILDETE DE SOUSA ROCHA PICCINI e JOSÉ EDUARDO PICCINI
NEUZA APARECIDA CUNHA BARBOSA e FRANCISCO MONTEIRO DA CRUZ
TATIANE DOS SANTOS MOURA TABORDA e IZAQUE TABORDA
ESTER OLIVEIRA DE SOUZA BARBOSA e MIGUEL ALVES BARBOSA
GENI APARECIDA FERNANDES BARBOSA e JOSÉ MARIO BARBOSA
ROSALINA PROENÇA RODRIGUES e MIGUEL RODRIGUES
ZILVA GARAVAZZO DOS REIS CANAVAROLLI e EDSON BRAGA CANAVAROLLI
MARIA APARECIDA MACHADO THIAGO
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
JAIR ALVES DOS SANTOS
GISLENE MODESTO WILCZAK e ADILSON WILCZAK
OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL e JOÃO NISTAL
ROSANGELA MEDEIROS GALÉSKI e ROGÉRIO GALÉSKI
ALDO GOMES DOS SANTOS
ERENI APARECIDA FREITAS FERNANDES e ANTONIO MACHADO FERNANDES
LUCINDA MARQUETI ANTONIO RODRIGUES e JOSÉ RODRIGUES NETO
LEONILDA FERREIRA FEITOSA e CLARIODETE DA SILVA
LAURICE RODRIGUES GONÇALVES e JOVINO BENEDITO GONÇALVES
CLEUSA PAULINO DA SILVA e LASÉRCIO ANTONIO DA SILVA
ARANILDES CORDEIRO DOS SANTOS e REINALDO PEREIRA DOS SANTOS
ELIZÂNGELA APARECIDA DA COSTA FARIA e ROGÉRIO ALVES DE FARIA
CÍCERA APARECIDA DA SILVA e EUCLIDES CASTOR DA SILVA
ZILDA DE LIMA STEVANATO e ROBERTO STEVANATO
ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS
CELME APARECIDA BORGES PEREIRA FAVARIN e JOSÉ CARLOS FAVARIN
EDILENE DE ARAUJO BARROSO
SIRLENE GONÇALVES BENEVIDES COSTA e PAULO COSTA
CRISTIANE SUÉLEN VIANA FRAUZINO FARIAS e ELSON DE FREITAS FARIAS
GILSÉLIA MARIA MODESTO CHAVES e RAIMUNDO NONATO DA COSTA CHAVES
ADEY DA SILVA COSTA e FRANCISCO PASSOS DA COSTA
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
APARECIDA FÁTIMA DA SILVA SOBRINHO
MARIA DE FATIMA AMARO DOS SANTOS SILVA e ANTONIO BERTO DA SILVA
ANTONIO NETO CORDEIRO ARAUJO
CELINA SILVA FERRAZ MOLIZINI e ADEMIR VAGETTE MOLIZINI
SÔNIA POLIDO DE ALMEIDA EMÍDIO e CARMINO EMÍDIO
MARIA DA GRAÇA VIANA FRAUZINO e PAULO FRAUZINHO
REGINA CLAUDINO DA SILVA DA CRUZ e ERIVALDO BATISTA DA CRUZ
DILZA APARECIDA LOPES DOS SANTOS e RAINERIO DOS SANTOS
FRANCISLEY DA SILVA COSTA
ROSIMARA ALVES DA COSTA e FRANCISCO DONIZETE VIEIRA DE CARVALHO
JOSEFA VICENTE DA SILVA e JOSÉ MESSIAS DA SILVA
ANTONIO MARCOS DA SILVA
MARIÂNGELA PIRES DA ILVA
IRACI DE OLIVEIRA PATRÍCIO DOS SANTOS e FLÁVIO PATRÍCIO DOS SANTOS
JOSÉ RIBEIRO e MAURINHA DE FÁTIMA DOS SANTOS RIBEIRO
MARIA DO SOCORRO SANTOS QUADROS NEVES e NEY GAMA NEVES
SILVANA INÁCIO DO NASCIMENTO DE MEDEIROS e CELSON INÁCIO DE MEDIROS
LUCIANE ACHIARD DE ARAUJO RIBEIRO e MOACIR RIBEIRO
ADÉLIO LUIZ DE ANDRADE e NILZA DOS SANTOS DE ANDRADE
JOSÉ SIMÕES DA SILVA e SIRLENE DO NASCIMENTO DA SILVA
LUZIA CAITANO DA COSTA e JOSÉ VALDOCIR DA COSTA
LUPÉRCIO BUENO MARQUES e MARIA CATARINA DE SOUZA MARQUES
JAIR ALVES DA COSTA e CLEUSA ALVES DE SOUZA DA COSTA
CLAUDIO CORREIA DE ALMEIDA e PERPÉTUA IZOLI DE ALMEIDA
VALDECIR DOS SANTOS e GILDETE BISPO DOS SANTOS
ELIANE MATIAS DE SOUSA DE MEDIEROS e ARÔDO ANTONIO DE MEDEIROS
VALDIR GONÇALVES DOS SANTOS e MARINEZ REGINATO DA SILVA DOS SANTOS
VITORIO ALVES DA ROCHA e ISABEL FRATA DA ROCHA
ALEXANDRE TIBURCIO DA SILVA
SANDRA AMÉRICO DE CAMPOS EUFLAUZINO e SÉRGIO DE MELO EUFLAUZINO
JAIME NOBRE COSTA e VALDIRENE NASCIMENTO DOS SANTOS COSTA
LINDOMAR INACIO DOS SANTOS e VALDILEIA PEREIRA DOS SANTOS
JOSÉ JOÃO DE AQUINO e ANTONIA BENEDITA DE AQUINO
PAULO GOMES DA SILVA e EDEVITA BISPO DE OLIVEIRA SILVA
IVANI DOS SANTOS SOUSA PRADO e JOEL MARIANO PRADO
MARIA APARECIDA FRANCISCO MELLO e MILTON GRISANT MELLO
IVONE CORREIA DE ALMEIDA DOS SANTOS e ADAUTO DOS SANTOS
MARCELO ROZENDO DA COSTA
FRANCIELE FLORES DE OLIVEIRA e EDER ANGOTE
ELISAMA ESTELAI MOTTA e ALESSANDRO MOTTA CAMARGO
GESLAINE FRANCISCO DA SILVA SOARES e JOSIMAR SOARES
MARIA DA COSTA LOURENÇO e AIRTO FERREIRA DOS SANTOS
MARIA MARCOLINA DE OLIVEIRA e JOAQUIM DE OLIVEIRA
SILVIO DA SILVA GOMES e CACILDA VEIGA DIAS GOMES
TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS MOURA e FRANCISCO DIAS MOURA
ODETE VIEIRA DOS SANTOS
ROZANGELA SARAIVA DE ARRUDA SÁ e ROBERTO DE SOUZA SÁ
MARIA ALZENIRA FERREIRA LIMA
HAMILTON VENÂNCIO ROCHA
MARIZE RODRIGUES MAIA e ROBERTO DE SOUZA MAIA
SONALIA ROSENDO DA SILVA e IVAN RODRIGUES DE SOUZA
FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA
LUIZA PEREIRA KONZEN e CELSO JUSTINO KONZEN
AUGUSTO DE BRITO e CECILIA BATISTA DE BRITO
JOSUEL TABORDA e GIRLENE GUIMARÃES TABORDA
APARECIDO DE SOUZA e MARIA ROSA DA SILVA SOUZA
ROSELI BRITO DE SOUZA FERRAREIS e VILSON GILAVERT FERRAREIS
MARIA ANA DOS SANTOS SOUZA
HULICIO MANOEL DA SILVA
KEMELY MARA RAMALHO HIEGA
CECILIA CAMARGO
NEIDE DONEDA LOURENÇO e LAURO DA COSTA LOURENÇO
SIRLEI GOMES DOS SANTOS
VALDEMIR FERREIRA RODRIGUES
ADRIANA PEREIRA ALVES e WILSON HILÁRIO ALVES
ALLANA DE LIMA NASCIMENTO e RICARDO MEDEIROS CONTI
SALETE FERREIRA e CENIR JOSÉ FERREIRA
LOIVA ROSANE STRELOW DA SILVA e JAIR MOREIRA DA SILVA
ANA ARISTINA DA SILVA e ADELINO LOPES DA SILVA
MARIA APARECIDA GUIMARÃES PEREIRA e GILENO ALVESA PÉREIRA
BENVINA RUIVO ALVES
JOVENTINA ANTONES DE SOUZA VIEIRA DOS SANTOS e VALDIVIO VIEIRA DOS SANTOS
SIMONE FERREIRA DOS SANTOS e IVAN FERREIRA DA SILVA
CLEIDE RIBEIRO LAGE e EXPEDITO DA COSTA LAGE
ROSILEIDE SOLANGE RIBEIRO WILCZAK e EDUARDO MARCONDES WILCZAK
SUELI APARECIDA GOMES BESSA CHARDULO e THOMAZ CHARDULO FILHO
ELIANE BATISTELA ARAGON OLIVEIRA e GILVAN MATOS OLIVEIRA
MARIA AMBROZINA PEREIRA DA SILVA VILAÇA e LEODEGAR FERREIRA VILAÇA
ELENI APARECIDA SERGIO BRUMATI e EUCLIDES BRUMATI
FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA e HELENA DE SOUZA
VILMA CAMARGO DA SILVA e APARECIDO ALVES DA SILVA
MARIA BATISTA DOS SANTOS MALOSTI e JOSÉ ABEL MALOSTI
EMILIA ROSALINA PEREIRA e JOSÉ ALVES PEREIRA
IRANI FERNANDES DA SILVA FERREIRA e GILMAR QUINTINO FERREIRA
SEBASTIANA PEREIRA REIS NOGUEIRA e JOSÉ EDMILSON FERNANDES NOGUEIRA
MARIA ROSA FERREIRA e JUVENULIO FERREIRA
TANIA APARECIDA HERNANDES NOGUEIRA e LUIZ FERNANDES NOGUEIRA
FERNANDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
APARECIDA MANDARIN LEMES SAROA e MAURO GREGORIO SAROA
SUELI BATISTA FERREIRA e JOSÉ ANTONIO FERREIRA
ELZA GIMENES FARIAS e HOMERO IZIDORO FARIAS
NEUZA VALÉRIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA e OSVALDO DE OLIVEIRA
JOSILENE DOS SANTOS GUIMARÃES
ELIZABETE DE ANDRADE CAMARA e ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO
TEREZINHA FONSECA DO NASCIMENTO DA ROCHA e JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
JAIR NOBRE COSTA e LUSIA VERA MARCUCCI WIRTH COSTA
ARLETE DUTRA DE OLIVEIRA DE SOUZA e VALDIR APARECIDO DE SOUZA
JOÃO DA COSTA LAGE e RITA GONÇALVES RAMOS
CLARICE JACINTA PEREIRA MARTINS e ADENIR MARTINS
MARIA JOSÉ DE LIMA e APARECIDO PAIXÃO DE LIMA
FRANCISCO AURELIANO GOMES
MARIA ELZA CONTES DA SILVA DOS SANTOS e JOSÉ CARLOS GERMANO DOS SANTOS
IRENE BERNARDINO DAS NEVES e NIVALDO FERREIRA NEVES
ANA DURVALINA DE SOUZA RIBEIRO e JOSÉ ALVES RIBEIRO
MARIA DA GLORIA FERREIRA DA SILVA e VALDOMIRO CÔRTES DA SILVA
MARIA APARECIDA SOARES VIEIRA DE OLIVEIRA e GERALDO PEGO DE OLIVEIRA
MARIA IZABEL DA SILVA
BELARMINA DE SOUZA ALVES e JOÃO ALVES NETO
CLEUSA LOURDES BRUNHERA DA SILVA e PAULO LUIZ DA SILVA
ODETE APARECIDA DUFEKE PEREIRA e JOVENTINO PEREIRA
MARIA HELENA SOARES
MARCO ANTONIO LOMBARDO
CLAIR DE SOUSA SANTOS e ZILDA MACHADO DE SOUZA
MARIA APARECIDA RODRIGUES e ANTONIO AROLDO
RODRIGUES
SÔNIA MARIA SILVA DE ALMEIDA DOS SANTOS e JOSÉ
CELESTINO DOS SANTOS NETO