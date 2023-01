Parte do programa MT Produtivo Leite, a secretaria municipal de Agricultura e Pecuária de Alta Floresta iniciou os processos de protocolos de animais para a transferência de embriões. Os atendimentos são realizados a propriedades que recebem acompanhamento da secretaria.

Na última semana foram iniciados os procedimentos, nesta primeira etapa de 2023, foram atendidas 08 propriedades, resultando em 150 animais protocolados. Os atendimentos são de acompanhamento dos animais, exames e orientações aos proprietários.

“Esse trabalho visa o melhoramento genético do rebanho leiteiro, objetivando aumentar a produtividade de leite no município. Houve uma queda na produção, chegando a uma média de apenas cinco litros por animal, com esse trabalho pretendemos aumentar essa produção”, aponta o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Marcelo Fernando Pereira de Souza.

O programa também envolve uma série de serviços e produtos que têm o objetivo de otimizar o trabalho já desenvolvido dentro das propriedades, como a oferta continuada de assistência