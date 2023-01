A Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) inicia neste mês de fevereiro o “Acrimat em Ação”, maior programa itinerante da pecuária de corte mato-grossense e que proporciona conhecimento técnico sobre a bovinocultura de corte aos produtores de todo o Mato Grosso.

Esta será a 11ª edição do programa, que percorrerá quatro rotas, compreendendo 30 municípios de Mato Grosso. O objetivo é apresentar aos pecuaristas, profissionais do setor e lideranças do agronegócio, informações técnicas e de qualidade sobre a atividade pecuária.

De acordo com o diretor-presidente da Acrimat, Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior, o Acrimat em Ação é um dos principais projetos da entidade voltados para o pequeno e médio produtores.

Isto porque, em muitas regiões, é somente por meio da Acrimat que esses produtores têm acesso a informações sobre as tendências da pecuária, e podem ampliar seus conhecimentos, aperfeiçoar suas técnicas e aumentar sua produtividade.

Nesta edição, o Acrimat em Ação levará a palestra “O que realmente importa para ter lucro na pecuária”, que será realizada pelos palestrantes Antônio Chaker e Maurício Piona, que se revezarão para atender todas as cidades beneficiadas pelo programa.

Eles apresentarão os conceitos de planejamento, gestão e os principais indicadores para auxiliar e mensurar a evolução financeira da propriedade.

Antônio Chaker é graduado em zootecnia e mestre em produção animal. Além disso, atua há 24 anos em projetos de gestão e tem foco específico no desenvolvimento e execução de ações para ampliação do lucro da empresa agropecuária.

Já Maurício Piona é graduado em medicina veterinária, mestre em produção animal e especialista em gestão agropecuária. Ele realiza treinamentos e palestras sobre produção animal e gerenciamento de processos e pessoas voltados para o resultado produtivo e financeiro das fazendas.

Com esse time de referência, o Acrimat em Ação pretende apresentar informações que possam auxiliar o produtor na melhoria do seu negócio, diante do aumento no custo de produção em razão, principalmente, do encarecimento dos insumos.

A intenção é contribuir com conhecimento para que os produtores consigam manter a pecuária como uma atividade economicamente rentável. Ao mesmo tempo, o Acrimat em Ação pretende proporcionar a troca de experiências entre os participantes e recolher as principais demandas dos produtores relacionadas ao setor.

A expectativa é de que 3,5 mil pessoas participem do Acrimat em Ação, que tem término previsto para o dia 19 de abril.

Veja as cidades por onde o Acrimat em Ação passará: