Fávaro ressaltou a importância das políticas públicas para os pequenos produtores poderem se desenvolver no aumento da produção com recuperação de pastagens degradadas e baixa emissão de carbono

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou nesta sexta-feira (27), de reunião com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura (Fetagri-MT) na sede da Superintendência Federal de Agricultura (SFA). O ministro destacou o novo momento do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com destaque para pequenos produtores, trabalhadores rurais e agricultores familiares.

Ele também reafirmou a expertise do agronegócio brasileiro para a produção sustentável, mas ressaltou a importância das políticas públicas para os pequenos produtores poderem se desenvolver no aumento da produção com recuperação de pastagens degradadas e baixa emissão de carbono, de forma a atrair mais investimentos e gerar empregos e oportunidades.

De acordo com o ministro, a proposta é desenvolver um programa de financiamento e incentivo à recuperação de pastagens com linhas especiais para que os pequenos produtores tenham as devidas condições para fazer o preparo do solo e aumentar sua produção com apoio de assistência técnica. Para isso, está se reunindo com representantes dos setores para ouvir suas principais demandas e formatar a política pública mais efetiva.

“As pessoas de bem que querem cumprir a lei e o Código Florestal não terão problema em governo nenhum, muito menos no governo Lula, que é um governo legalista. O incentivo à produção sustentável será uma tônica. Agora, os que insistirem em desmatamento ilegal, em queimadas ilegais se preparem porque o controle será mais rígido sim”, disse o ministro.