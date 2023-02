Foi realizada na manhã desta quarta-feira, na sede social do Sindicato Rural de Alta Floresta, entrega de 200 cestas básicas, para a Prefeitura de Alta Floresta. A distribuição dessas cestas básicas ficará sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

O Projeto Prato do Bem é uma iniciativa da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), que tem o apoio dos produtores do estado. Serão distribuídas 50 mil cestas básicas para famílias em situação de insegurança alimentar, nos 29 municípios onde a entidade tem núcleos, assim como em municípios da baixada cuiabana. O valor arrecadado foi de cinco milhões de reais.

Para o delegado coordenador do Núcleo da Aprosoja do Vale Teles Pires, com sede em Alta Floresta, Mateus Berlanda, o trabalho do agronegócio vai além da produção de alimentos. “Estamos envolvidos com a sociedade. Somos um grupo que busca somar com a sociedade”, argumenta. Para o núcleo que pertence Alta Floresta serão distribuídas 636 cestas básicas.

De acordo com o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, o agronegócio é um dos principais alicerces econômicos, e mais uma vez o setor faz a diferença. “A Aprosoja é uma entidade que representa o produtor rural. O agro sempre fazendo a diferença. Quero agradecer a Aprosoja. Quero agradecer aos produtores”.