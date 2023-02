Com foco no desenvolvimento da agricultura familiar, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Alta Floresta disponibiliza uma patrulha mecanizada para atender os produtores da agricultura familiar nas comunidades rurais do município.

Instituído por lei, o programa municipal de Patrulha Mecanizada que visa atender o produtor rural com qualquer tipo de mecanização com uso de trator, seja com grade, com nivelamento de solo, aplicação de calcário, dentre outras atividades que a secretaria consegue executar, otimizando o tempo de preparo de solo dos produtores rurais. “Esse programa que nós temos é um programa bastante antigo, mas que foi efetivado por meio de lei municipal no ano passado [2022] e ele visa fazer esses atendimentos de forma subsidiada, ele tem um custo simbólico, e é uma forma de atender e fazer com esses agricultores, principalmente agricultores familiares de baixa renda tenham acesso a esse serviço de mecanização e o programa em si”, apontou o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Marcelo Fernando Pereira de Souza.

Em média são atendidos entre 300 e 400 por ano, o programa atende todos os produtores, desde que sejam incluídos na agricultura familiar, independentemente do tamanho do porte de tecnificação de sua propriedade. Desde o produtor que está precisando somente de meia hora ou vinte minutos de uma gradagem, por exemplo, até um produtor que precisa de uma reforma de pastagem, de um piquete, que vai algumas horas de mecanização.

“Temos alcançado alguns resultados bastante satisfatórios, a tendência é que aumente esse numero de atendimento e também aumente a eficiência e a rapidez no atendimento, porque a gente tem adquirido máquinas e implementos pra otimizar e fazer com que esses atendimentos sejam cada vez mais célere, já que esse produtor rural não pode esperar e hoje a gente tem esse problema que é fazer com que o produtor ainda espere para ser atendido, porque a gente não tem a quantidade de máquinas e implementos suficientes para atender com uma eficiência e rapidez que nós desejamos, mas é o que a gente tem feito buscando por meio de convênios e recursos para adquirir tratores e fazer com que esse atendimento seja cada vez mais rápido e que a gente não tenha fila de espera”, concluiu o secretário.

Mais informações sobre o Programa podem ser adquiridas na Secretaria de Agricultura, anexo ao prédio da Ceplac, na Avenida Ariosto da Riva, ou pelo telefone (66) 3521-5025.