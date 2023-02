Técnicos da Empaer ensinam produtor a coletar amostras de solo e a recuperar área de pastagem degradada

Para recuperar áreas de pastagens degradadas e garantir a fertilidade do solo, o agricultor familiar Flávio Martins do Prado, do município de Confresa (1.160 km a Nordeste de Cuiabá), participou de uma demonstração técnica e prática sobre como coletar amostras de solo ministrada pelos técnicos da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer). A atividade foi realizada na fazenda do produtor, localizada no Assentamento Rural Fartura, em uma área de 20 hectares. Foram coletadas 60 amostras de solo.

Conforme o agricultor Flávio, que busca em sua propriedade maior desempenho e produtividade, fazer a análise de solo é o princípio de tudo para avaliar a situação nutricional da terra e com os resultados realizar as correções necessárias. Ele esclarece que recebeu instruções técnicas importantes, como por exemplo, cavar em diferentes profundidades do solo, mapear a área para fazer a coleta e os cuidados com a retirada das amostras. E ainda, todo solo coletado foi misturado para retirar apenas algumas amostras, que foram encaminhadas para análise no Laboratório da Empaer, em Várzea Grande.

O agricultor vai renovar e recuperar a pastagem na área de 20 hectares com a implantação de novas cultivares de forrageiras mais produtivas para criação de gado de corte. Ele pretende montar um sistema de pastejo rotacionado com divisão da área de pastagem em piquetes, também chamado de piqueteamento, onde os animais são submetidos a períodos alternados de pastejo e descanso. “Sei que estamos no final do período das chuvas e estou ansioso para receber os resultados com as recomendações técnicas, corrigir o solo e começar a atividade”, ressaltou Prado.

O engenheiro agrônomo da Empaer, Adaídes Aires da Rocha, responsável pelas informações técnicas e práticas, ensinou como coletar as amostras em talhões uniformes e em ziguezague, de forma a percorrer toda área ao acaso. Foram recolhidos diferentes tipos de solo, cavados a uma profundidade de 0 a 20 centímetros, marcando a área onde foram retiradas as amostras. Ele explica que são coletadas de 20 a 30 amostras simples para formar uma amostra composta.

Segundo o engenheiro, essa é uma etapa primordial. Antes de qualquer plantio é importante avaliar as condições do solo, fertilidade e as correções necessárias. Serve como prevenção para futuros problemas nutricionais que podem facilitar o aparecimento de pragas e doenças. E destaca, que o manejo adequado dos nutrientes traz economia no adubo e incremento na produtividade. Por isso, o diagnóstico do solo pela amostragem é a etapa mais importante da avaliação da sua fertilidade, para que a recomendação de corretivos e de fertilizantes seja realizada a partir da interpretação dos resultados de análises químicas. “Estamos à disposição dos agricultores para orientar em sua propriedade como fazer uma análise e obter bons resultados no cultivo”, avaliou Rocha.

O pesquisador da Empaer, Wininton Mendes da Silva, destaca que a recomendação do solo seja realizada pelo menos uma vez por ano ou a cada safra (colheita ou alteração de cultivo). Uma boa amostragem do solo é a melhor forma de garantir os nutrientes em níveis adequados para as plantas. Uma amostragem bem feita garante uma análise de solo mais assertiva e capaz de suprir adequadamente os nutrientes para as plantas. “Mais importante que a análise é a amostragem feita de forma correta e precisa, sendo vital as orientações de um engenheiro agrônomo”, advertiu.

Os solos são normalmente heterogêneos. Por essa razão, Mendes enfatiza que deve dividir a propriedade em áreas homogêneas, levando em consideração as seguintes características: cor do solo, relevo do terreno, textura, histórico da área (cultivos anteriores), calagens, adubações e também erosão e drenagem, além da cultura atual ou cobertura vegetal. A análise do solo proporciona o melhor custo benefício para o agricultor, visto que, por meio desse entendimento em relação ao solo, será gasto somente a quantidade de produtos necessário para aquele cultivo.

Análises e recomendações técnicas

No laboratório da Empaer são realizadas análise de solo e as recomendações quanto à aplicação de calcário e adubo. É feita análise física para verificar a textura do solo e conferir o teor de argila, areia e silte (solo intermediário com argila e areia), e a química avalia a capacidade de produção ou fertilidade do solo. O preço da análise varia de R$ 28,00 a R$ 79,00. O produtor retira o resultado em no máximo quatro dias úteis. Caso as amostras sejam do interior do estado, o resultado é enviado via e-mail para o produtor ou escritório da Empaer.