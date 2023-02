O último levantamento feito pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) apontou que a colheita de soja está atrasada no estado, quando comparada com o ciclo anterior. Até agora, foram colhidos 13,6% da área cultivada, o que representa 18 pontos percentuais abaixo do que tinha sido colhido na mesma época do ano passado.

A coordenadora de inteligência de mercado do Imea, Monique Kempa, explicou que este ritmo lento ocorre devido ao alto volume de chuvas e à baixa luminosidade, principalmente nas primeiras semanas de janeiro.

Este ritmo lento na retirada da oleaginosa já se reflete no atraso do plantio do milho da segunda safra, que, até agora, foi semeado em 6% da área estimada de plantio, informou o Imea.

Ainda de acordo com o instituto, nesta mesma época do ano passado, a semeadura já tinha alcançado 26% da colheita. A janela ideal do plantio do milho em Mato Grosso vai até o fim de fevereiro.