Enfrentar os desafios que a atividade pecuária impõe e ainda ter lucro não é uma situação simples e muitos produtores ainda tem dificuldade para lidar com essa situação. Por isso, a 11ª edição do Acrimat em Ação, que começa neste mês de fevereiro, discute sobre “O que realmente importa para ter lucro na pecuária”.

Realizado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), o Acrimat em Ação é o maior programa itinerante da pecuária de corte mato-grossense e vai começar já no dia 8 de fevereiro. Ao todo, o programa percorrerá quatro rotas, compreendendo 30 municípios do Estado.

Nesta edição, o Acrimat em Ação vai realizar a palestra “O que realmente importa para ter lucro na pecuária”, que apresentará os conceitos de planejamento, gestão e os principais indicadores para auxiliar e mensurar a evolução financeira da propriedade.

A intenção é auxiliar o produtor na melhoria do seu negócio, diante do aumento no custo de produção em razão, principalmente, do encarecimento dos insumos.

“A pecuária é uma atividade de longo prazo. O pecuarista insemina uma vaca hoje e vende esse boi gordo daqui a dois ou três anos e ele não tem o domínio sobre esse mercado. Então temos que ser cada vez mais competentes da porteira para dentro e também termos uma boa relação da porteira para fora para que consigamos nos manter na atividade e produzir com mais eficiência”, explicou o diretor técnico da Acrimat, Francisco Manzi.

A palestra será realizada por Antônio Chaker e Maurício Piona, ambos referência em assuntos do agronegócio e que se revezarão para atender todas as cidades beneficiadas pelo programa.

Antônio Chaker é graduado em zootecnia e mestre em produção animal. Além disso, atua há 24 anos em projetos de gestão e tem foco específico no desenvolvimento e execução de ações para ampliação do lucro da empresa agropecuária.

Já Maurício Piona é graduado em medicina veterinária, mestre em produção animal e especialista em gestão agropecuária. Ele realiza treinamentos e palestras sobre produção animal e gerenciamento de processos e pessoas voltados para o resultado produtivo e financeiro das fazendas.

A expectativa é de que 3,5 mil pessoas participem das quatro rotas do Acrimat em Ação. A Rota 1 se inicia no dia 8 de fevereiro, no município de Poconé. Já a última rota, Rota 4, tem o encerramento previsto para o dia 19 de abril em Barra do Garças.

O Acrimat em Ação conta com patrocínio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Instituto Mato-grossense da Carne (Imac), Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase-MT), Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat) e FS Bioenergia.