O prazo para o cadastro das Unidades de Produção de soja da safra 2022/2023 termina na próxima quarta-feira (15.02). O cadastro online é feito por meio do Sistema de Defesa Vegetal do Estado de Mato Grosso (Sisdev), pelo endereço eletrônico https://sistemas.indea.mt.gov.br/SISDEV.

Até a última terça-feira (07.02) já haviam sido cadastradas 9.233 Unidades de Produção (UPs) que declararam uma área de 7,1 milhões/ha com plantio da oleaginosa.

A coordenadora de Defesa Sanitária Vegetal (CDSV), Silvana Amaral, reforça a importância do cadastro e sua atualização para a Defesa Sanitária Vegetal, por ser ferramenta fundamental para o planejamento das fiscalizações das medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática;

De acordo com a Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA-MT Nº 001/2021, o produtor deve informar obrigatoriamente todos os dados solicitados no cadastro, além de fornecer as coordenadas geográficas dos vértices da lavoura.