Segundo o monitoramento dos cultivos de verão realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), as lavouras se encontram em boas condições de desenvolvimento na safra 2022/2023, com exceção do Rio Grande do Sul, parte da Bahia e de Minas Gerais. Ainda de acordo com o estudo, a safra atual está evoluindo de forma similar ou acima da média nos principais estados produtores do país, o que indica um bom potencial produtivo das lavouras de soja e milho primeira safra.

Estas análises estão no Boletim de Monitoramento Agrícola, publicado nesta quinta-feira (16) pela Conab. O estudo avalia a situação agrometeorológica e o comportamento dos índices de vegetação obtidos a partir de dados de clima, da fenologia e do sensoriamento remoto para analisar a condição do desenvolvimento das áreas cultivadas em diversas regiões produtoras.

O dado mais recente mostra que os maiores volumes de chuva na primeira quinzena de fevereiro ocorreram nas regiões Norte e parte das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, favorecendo o desenvolvimento das lavouras e o início da segunda safra de grãos. Por outro lado, o excesso de precipitações em algumas áreas causaram danos pontuais às lavouras e interromperam as operações de colheita da primeira safra.

Ainda de acordo com o boletim, os menores índices de chuva foram registrados em parte da região Nordeste, Sudeste e no Rio Grande do Sul. No Matopiba, o menor volume de chuvas foi suficiente para a demanda hídrica das lavouras e favoreceu o início da colheita de primeira safra. No Rio Grande do Sul, as chuvas foram irregulares. Devido às altas temperaturas, permanece a condição de restrição hídrica, principalmente para as lavouras em floração e enchimento de grãos.

O boletim é resultado da colaboração entre Conab, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Grupo de Monitoramento Global da Agricultura (Glam), além de agentes colaboradores que disponibilizam dados pesquisados em campo. O Boletim de Monitoramento Agrícola está disponível na íntegra no site da Conab.