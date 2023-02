Em busca de certificações, Jaime Nunes participou de três treinamentos promovidos pelo Senar-MT e Sindicato Rural de Alta Floresta

O trabalhador rural Jaime Nunes percorreu mais de 1,5 mil km de ônibus para participar de cursos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT). Precisando da certificação para aproveitar uma oportunidade de trabalho, ele saiu de Goiânia e foi até Alta Floresta (MT).

Segundo informações da CNA, na segunda semana em solo mato-grossense, ele já concluiu o treinamento de “Operação de tratores agrícolas” e está se capacitando em “Operação e regulagem de implementos agrícolas para preparo e correção do solo”, pelo Senar-MT e Sindicato Rural de Alta Floresta. “Oportunidade de aprendizagem” — Jaime Nunes

“Não encontrei esse curso mais próximo da minha cidade na data que precisava, por isso, resolvi vir para Mato Grosso, onde tinha oportunidade de aprendizagem para a gente que quer trabalhar nessa área e gratuita”, explicou o aluno.

Acesso a trabalhador rural de qualquer estado

A gerente e mobilizadora do Sindicato Rural de Alta Floresta, Cláudia Sauvesuk, explica que graças à internet, a informação ultrapassou a barreira interestadual. Com isso, conforme destaca, a participação de um trabalhador rural de outro estado passou a ser facilitada.

“Foi a partir de uma divulgação no Instagram do Sindicato Rural que ele viu, se interessou, entrou em contato conosco e descobriu que estávamos oferecendo as três capacitações que estavam sendo exigidas na vaga de emprego”, destaca Cláudia.

“Já aprendi muito sobre trator e sou muito grato por ter esse conhecimento a mais” — Jaime Nunes

De acordo com o trabalhador rural, apesar de já ter algum conhecimento no ramo, o treinamento já está fazendo a diferença. “Confesso que da semana passada para essa, eu já aprendi muito sobre trator e sou muito grato por ter esse conhecimento a mais”, destaca. A última capacitação a ser aproveitada por Jaime será a de Operação de Colheitadeira de Grãos.

Estrutura dos cursos

A instituição possui em seu portfólio mais de quinze cursos na área de operação e manutenção de máquinas agrícolas, como: pivô central, pá carregadeira, empilhadeira, tratores agrícolas, escavadeira hidráulica, colheitadeira de grãos, colhedora de cana-de-açúcar e colhedora de algodão.

Os treinamentos são ofertados sem custos aos participantes por meio dos 94 Sindicatos Rurais do estado. No site do Senar-MT é possível verificar a agenda dos cursos. Acesse clicando aqui.

Também é possível entrar em contato com o Sindicato Rural que atende a sua localidade. Os telefones e endereços podem ser encontrados clicando aqui.