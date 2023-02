A Câmara Temática de Crédito, Seguro e Comercialização do Agronegócio (Credseg), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou sua 24ª reunião. A Câmara ajuda a identificar oportunidades, gargalos e necessidades de ajustes normativos no setor de crédito rural.

Durante a reunião, o assessor especial do Mapa, Carlos Ernesto Augustin, falou sobre o trabalho que vem sendo realizado junto ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para aumento da produção sustentável com linhas de créditos de acordo com as práticas socioambientais do produtor interessado.

Os assuntos debatidos no colegiado trazem maior segurança para a tomada de decisão do agente público. Com o auxílio da Credseg, o Mapa atende a determinação constitucional de ouvir os setores parceiros antes de promover quaisquer políticas que envolvam crédito, seguro e comercialização.

“A Câmara de Crédito, Seguro e Comercialização é o âmbito técnico mais importante que se tem hoje para suporte às iniciativas da Secretaria de Política Agrícola do Mapa”, explicou o presidente da Câmara, Thiago Rocha.

Fazem parte da câmara representantes do setor público e privado ligados ao financiamento agrícola e crédito rural.