Programação conta com apresentações técnicas e também palestra magna sobre cenário político nacional

Alta Floresta receberá na 7ª edição da TecnoAlta, a palestra do jornalista e articulista político Augusto Nunes. A maior feira de negócios da região norte de Mato Grosso acontece entre os dias 18 e 20 de maio com uma diversa programação de palestras e profissionais de referência nacional e local.

Organizado pelo Sindicato Rural de Alta Floresta, a TecnoAlta é um espaço preparado para que expositores e visitantes realizem bons negócios. Além disso, o evento é um atrativo para adquirir conhecimentos, especialmente sobre tecnologia desenvolvida para agropecuária.

“Um dos principais focos de nossa programação são as palestras, pois entendemos que essa é uma forma efetiva de fazer com que os produtores busquem aprimorar a gestão de sua terra, e assim melhorar a produtividade. Nossas palestras contam com profissionais que são referências nacionais, então nosso foco é incentivar muito mais que a compra, é fazer com que eles enxerguem a importância da administração, economia, política e mercado agropecuário no sucesso do seu negócio", destacou o presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, Walmir Coco.

PALESTRAS

Comentarista político, Augusto Nunes irá abrir a programação de palestras na quinta-feira (18.05), às 09h30, com o tema: "Atual Cenário Econômico Brasileiro". Augusto Nunes é um profissional de alto renome do jornalismo brasileiro. Foi eleito um dos seis maiores do país de todos os tempos. Atua como colunista com passagem pela Veja, Época, Forbes, O Estado de São Paulo, Jornal Brasil e Zero Hora. Na televisão, foi apresentador do programa Roda Viva, da TV Cultura, atuou também na TV Bandeirantes e na JBTV.

No mesmo dia, às 15h, o tema abordado será "Drones Agrícolas em Pequenas e Grandes Propriedades", com o palestrante Marco Antônio Fabris. Às 16h, Robson Gomes Pedro irá falar sobre a "Tecnologia de Aplicação".

Na sexta-feira (19.05), às 09h, Marcelo Pereira, especialista comercial da BRCarbon, irá abordar a "Oportunidade do Mercado de Carbono: o que podemos agregar aos produtores". Pesquisador da Fitolab, Dr. Eder Moreira irá falar sobre o "Manejo Fitossanitário da Cultura da Soja (Anomalia)". A palestra está marcada para às 15h.

Gerente de sustentabilidade da Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja-MT), Marlene Lima encerra o ciclo de palestras no sábado (20.05) com o tema: "Sustentabilidade", às 9h.

Além das palestras técnicas, a feira contará com oficinas do Senar-MT e apresentação voltada para as crianças e adolescentes com os humoristas Tchó e Beppi.

FEIRA

A TecnoAlta conta com aproximadamente 100 expositores, em um espaço de mais de 170 mil m² de estandes e áreas de demonstração de cultivares de soja, milho, arroz e coberturas de solo.

A organização estima ultrapassar os R$ 495 milhões em negócios no Nortão nest

e ano. Cerca de 17 municípios são movimentados com a realização do evento em um dos pólos do agro mato-grossense.

A feira será realizada na rodovia MT-208, em frente à praça de pedágio, das 09h às 18h, em Alta Floresta – MT.