A modernização do crédito e os instrumentos de gestão de risco serão temas de grupo instalado pelo Mapa

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) lançou nesta quarta-feira (26) Câmara Temática de Modernização do Crédito e Instrumentos de Gestão de Risco do Agronegócio. O objetivo é promover discussões sobre crédito privado para diversificar as fontes de financiamento, estimular a competitividade e diminuir custos para o produtor.

Composto por representantes de 46 órgãos e entidades, o novo fórum é o resultado da modernização da antiga Câmara Temática de Crédito, Seguro e Comercialização do Agronegócio, que estava voltada para mecanismos públicos de crédito agrícola. Esse trabalho será continuado como um Grupo Técnico da nova Câmara. A Portaria Nº 579, que institui a Câmara Temática, foi publicada no Diário Oficial da União.

Para o ministro Carlos Fávaro, a Câmara irá desenvolver modelos de financiamento para irrigar o mercado e fazer a agropecuária crescer ainda mais. “Essa Câmara Setorial cumpre o papel de pensar novas formas de financiamento para que a agropecuária cumpra o grande papel de gerar oportunidades, empregos e renda para o povo brasileiro”.

O presidente da Câmara é Thiago Rocha, representante da Associação Brasileira de Fintechs (Abfintechs). Segundo ele, o objetivo do novo fórum é ampliar a discussão sobre o crédito rural para o mercado privado.

“O crédito privado acabou se tornando muito relevante na cesta de financiamento, então a gente tem que olhar o que podemos melhorar no ambiente de negócio para que os privados consigam dar o seu melhor e ajudar a agropecuária a continuar crescendo. O crédito oficial continua sendo parte da Câmara, mas com um viés de modernização”.

As Câmara Setoriais e Temáticas são grupos para discutir os principais temas do setor, com a participação de entidades governamentais, empresariais e da sociedade civil. A Coordenação-Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas, da Secretaria de Política Agrícola do Mapa, conta atualmente, no âmbito do Conselho Nacional de Política Agrícola, com 37 câmaras em funcionamento (31 setoriais e 6 temática).

Segundo o ministro, as Câmaras serão fortalecidas na sua gestão. “As Câmaras são um instrumento maravilhoso, onde a sociedade civil, através das entidades de classe, doam um período do seu tempo para colaborar com a elaboração e modernização das políticas públicas”, disse Fávaro