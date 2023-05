Trinta dias após concluir o curso de Confecção de utensílios em fibra de bananeira, Angelina Santos, 51, já confeccionou 18 peças que vão desde baús até caixinhas de presente já encomendadas para o Dia das Mães. A capacitação foi ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) e Sindicato Rural de Nova Monte Verde e possibilitou à produtora rural que ganhasse uma renda extra com a matéria-prima que já tinha em casa.

Até então, das bananeiras do Sítio Palmares só se aproveitava o fruto e para consumo próprio. Segundo Angelina, a capacitação a ensinou a fazer artesanato com o que antes era considerado descarte. “Não precisa cortar a bananeira para fazer os itens. Aproveitamos a parte que já deu cacho e antes não era usada para nada”, afirma.

Dentre os utensílios já produzidos estão bolsas, porta-guardanapo, baús para brinquedos e cestas de presentes. O negócio tem dado tão certo que o novo conhecimento impulsionou a família inteira a ajudar. O marido faz as armações de madeira, as filhas ajudam a colher as fibras do pé e os netos querem ajudar a confeccionar as peças. “Um deles já fez até o presente para entregar à mãe dele. Eu ensinei como fazia e ele conseguiu preparar uma caixinha para ela”, destaca.

Além da terapia e de ser uma renda extra, o artesanato pode ajudá-la a realizar outro sonho: fazer do Sítio, o único sustento da família. “Não conseguimos nos manter apenas com a renda do sítio, por isso, meu marido também trabalha fora. Mas se nós deslancharmos no artesanato, conseguiremos tirar toda a nossa renda daqui da propriedade e isso é muito importante para nós, pequenos produtores rurais”, afirmou.

Toda essa rotina tem sido compartilhada online, por meio do canal da Angelina no Youtube, para seus 700 seguidores. “Já fiz vários vídeos ensinando a como tirar a fibra de bananeira e com os materiais já produzidos, é uma forma de incentivar mais pessoas a aderirem ao trabalho”.

O curso – Com carga horária de 24 horas – a capacitação ensina sobre coleta de troncos, preparação do tronco para retirada das fibras, secagem e tingimento das fibras, confecção de objetos artesanais, noções de comercialização e relação custo/benefício, entre outros.

Segundo o presidente do Sindicato Rural, Edivar Teixeira, o aprendizado tem ajudado os moradores locais a enxergarem novas oportunidades de negócio. “É muito gratificante ver as pessoas valorizando os conhecimentos e conseguindo novas rendas. A gente tem colhido os frutos deste trabalho e atingido os nossos objetivos”, destaca.

Os interessados em fazer este ou outro treinamento devem entrar em contato com o Sindicato Rural que atende a sua localidade para verificar as turmas e as datas disponíveis.