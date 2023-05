Cerca de 40% da soja colhida em Mato Grosso, na última safra, ainda não foram vendidos. São dez pontos percentuais a menos que no mesmo período do ano passado. Para os agricultores, o problema é que, com a queda do preço da saca da oleaginosa, os produtores têm segurado as comercializações do grão, e a preocupação é que não haja espaço para guardar o milho, que começa a ser colhido em até 30 dias.