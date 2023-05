Três servidores do Indea percorreram as áreas durante o fim de semana e se depararam com as perdas em massa dos animais. Segundo o instituto, a morte das abelhas foi detectada em 33 colmeias e as mais atingidas foram as operárias.

O material recolhido no local foi enviado ao laboratório do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e ao Instituto Biológico de São Paulo, nesta segunda-feira (15). Em até 10 dias o resultado laboratorial deve ser divulgado.

Na região, os servidores do instituto observaram o perímetro das mortes das abelhas, se havia a presença de parasitas ou insetos com dificuldade de se movimentar, além de investigar qual fase da vida desses animais era a mais afetada.