Maior feira de tecnologia do nortão do estado tem como principal foco a realização de negócios; sistema Famato é parceiro nesta edição

Entre os dias 18 e 20 de maio, das 9h às 18h, Alta Floresta receberá a maior feira de tecnologia do nortão de Mato Grosso: a Tecnoalta. Em sua 7ª edição, a feira promete levar aos seus visitantes temas importantes para o agronegócio e que são de grande relevância para o produtor, como o mercado do carbono e como ele afetará todas as transações feitas pelos agricultores num futuro próximo.

“Nosso objetivo é antes de tudo levar mais conhecimento e tecnologia sobre o agronegócio para produtores da região, e sabemos que as empresas que participam de um evento como este buscam se aproximar do produtor e levar soluções para a atividade agropecuária, então conseguimos aproximar o interesse de ambos e criar um ambiente de negócios que beneficia tanto o produtor quanto as empresas que forem expor na feira”, avalia o presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, Walmir Coco.

Um dos organizadores do evento, Walmir explica que técnicos, economistas, produtores e empresários de diversos setores terão a oportunidade de conhecer mais sobre o agronegócio mato-grossense e sobre a Tecnoalta, que ocorre numa região que abrange cerca de 17 municípios e é um dos principais polos do agro brasileiro.

“Temos um grande potencial agropecuário, que vem crescendo ano a ano, em quantidade e produtividade; temos alcançado índices interessantes de produtividade, tanto no cultivo da soja quanto no milho, e a pecuária também se mostrado um setor promissor, com números que mostram a viabilidade da atividade”, destaca o presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, Walmir Coco.

Outro atrativo da feira são as palestras e rodas de conversa, que contam com um viés técnico, e apontam para uma interatividade com os visitantes mais ampla, proporcionando acesso a tudo o que há de mais tecnológico no mercado, desde os defensivos mais recomendados pelo mercado, até as indicações que maquinaria de última geração.

Um dos parceiros desta edição é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato). Para o presidente da instituição, Vilmondes Tomain, a Tecnoalta é uma referência em tecnologia especialmente desenvolvida para o campo. E participar de feiras como essa expandem e agregam relações para novas oportunidades de conhecimento e negócios que podem ajudar e alcançar os produtores de Alta Floresta e região.

“No estande do Sistema Famato, o produtor e as pessoas que passarem pelo evento terão acesso rápido às tecnologias e conhecimento ao mesmo tempo. Nossos técnicos estão preparados para os atendimentos consultivos e orientativos, nas áreas tributária, trabalhista, fundiária, ambiental, entre outras. O Senar-MT através das demonstrações de tecnologias, máquinas e incrementos agrícolas, conecta, agrega e expande conhecimento que pode subsidiar o homem e a mulher do campo na hora de investir em inovação”, disse Tomain.

SERVIÇO



A Tecnoalta 2023 será realizada em Alta Floresta, de 18 a 20 de maio, das 9h às 18h, na rodovia MT-208, em frente à praça de pedágio. A feira deve contar com aproximadamente 100 expositores, em um espaço de mais de 170 mil m² de estandes e áreas de demonstração de cultivares de soja, milho, arroz e coberturas de solo.

O evento é focado no público do agronegócio, mas é aberto para todos que desejam conhecer mais sobre a produção agrícola e pecuária. Para os organizadores, tão importante quanto a quantidade de pessoas é a qualidade do que cada visitante vai ver e de que forma a Tecnoalta contribui com a evolução de um setor que é motor da economia brasileira.