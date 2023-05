O Sistema Famato marcou presença na abertura oficial da Tecnoalta 2023, feira de negócios do setor agropecuário em Alta Floresta, na manhã desta quinta-feira (18/05), no Parque de Exposição. O Sistema foi representado pelo diretor Administrativo da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), Robson Marques e pelo superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), José Luiz Fidelis. O Senar-MT é parceiro no evento e oferta oficinas em todos os dias da programação.

O Sistema Famato também está com um estande na feira onde os produtores rurais e visitantes recebem atendimentos consultivos e de orientação nas áreas tributária, trabalhista e fundiária. Instrutores do Senar-MT fazem demonstração de tecnologias em maquinários agrícolas e tiram dúvidas sobre os serviços oferecidos pela instituição. Além dos atendimentos, produtores e trabalhadores rurais têm a opção de participar das oficinas.

“O Sistema Famato está na Tecnoalta com o objetivo de agregar conhecimento ao produtor rural através dos serviços oferecidos pelas casas que compõe o sistema, como a Famato, Senar-MT, Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) e Instituto AgriHub. No nosso estande o produtor é atendido por técnicos e instrutores. A Tecnoalta é referência em tecnologia no extremo Norte de Mato Grosso, parabenizamos o presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, Walmir Coco pela iniciativa”, discursou Robson Marques.

Para o superintendente do Senar-MT, José Luiz Fidelis, a participação na feira possibilita a difusão de tecnologias, compartilhamento de informação e conhecimento, e interação com o produtor rural.

“O Senar-MT trabalha para proporcionar mudança na vida do produtor e do trabalhador rural, que se desdobram para garantir alimento na mesa da população. É nossa missão ofertar formação profissional rural, promoção social, inovação e Assistência Técnica e Gerencial. E a Tecnoalta é uma importante oportunidade para apresentarmos os produtos oferecidos pelo Senar-MT”, disse Fidelis.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, Walmir Coco, o objetivo é antes de tudo levar conhecimento e tecnologia desenvolvida para o agronegócio e para os produtores rurais de Alta Floresta e região. “Nosso objetivo é levar mais conhecimento e tecnologia para o setor e para os produtores de Alta Floresta e região. Queremos aproximar o produtor do que há de mais moderno no mercado, e ainda levar soluções para a atividade agropecuária. E através da Tecnoalta conseguimos essa aproximação “, disse o presidente, Walmir Coco.