Na próxima segunda-feira (29), o Ministério da Agricultura e Pecuária vai lançar a XIX Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico, às 15h, com a participação do ministro da pasta, Carlos Fávaro. O evento terá a duração de 3 dias, com a realização de lives, palestras e mesas de debate.

O tema escolhido para o ano de 2023 é "Produto Orgânico, Amigo do Clima”. O objetivo é ressaltar os benefícios do alimento orgânico como instrumento de preservação do meio ambiente e opção resiliente ante às mudanças climáticas, em alinhamento a um dos principais compromissos firmados pelo governo federal junto à sociedade brasileira e internacional.

A Semana dos Orgânicos é realizada anualmente pelo Mapa. Voltada para o público consumidor, tem como principal objetivo reforçar para a população brasileira, principalmente urbana, os princípios da produção orgânica, caracterizada por uma produção sustentável ao longo de toda a cadeia de produção.

A live de lançamento terá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Mapa. Nos dias seguintes, as palestras serão transmitidas pelo canal da Enagro.