7ª edição encerra com público recorde e com data confirmada para 2024

Maior feira tecnológica voltada ao agronegócio do Nortão de Mato Grosso, a Tecnoalta encerrou a sua edição de 2023 com saldo positivo. De acordo com a organização, R$ 360 milhões foram comercializados e cerca de 10,2 mil visitantes passaram no evento, entre os dias 18 e 20 de maio, em Alta Floresta.

Realizada pelo Sindicato Rural de Alta Floresta, a Tecnoalta veio em sua 7ª edição mostrar o potencial da região na pecuária e agricultura. A feira contou com a presença de agricultores, pecuaristas, empresários, colaboradores de empresas parceiras, autoridades, imprensa e acadêmicos de diversas instituições.

"Encerramos essa edição com sucesso. Todas as nossas expectativas foram superadas, os números de negócios foram ótimos, as palestras atenderam muito bem o produtor e o público em geral, as cooperativas financeiras estão bastante satisfeitas, fechamos essa edição orgulhosos", destacou o presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, Walmir Coco.

Além de expositores, a programação deste ano contou com palestras e profissionais de referência nacional e local. O evento é um atrativo para adquirir conhecimentos, especialmente sobre tecnologia desenvolvida para agropecuária.

"O agronegócio na nossa região não para e a Tecnoalta apresenta uma característica importante da evolução do agro mato-grossense, a soma de forças da pecuária e da agricultura. É uma feira completa, que traz muita informação inovadora e proporciona grandes negócios. Aproveitamos o sucesso de público e anunciamos as datas para 2024, que continua sendo nos dias 18, 19 e 20 de maio", completou Walmir Coco.

Tecnoalta é de grande relevância para a sustentabilidade tanto do pecuarista quanto do agricultor, devido à importância da produção agropecuária para a região norte de Mato Grosso. Cerca de 17 municípios são movimentados com a realização do evento em um dos polos do agro mato-grossense.