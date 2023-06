Na abertura da safra mineira de café, ministro Carlos Fávaro fala do investimento de R$ 6 bilhões no setor

O Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou da Abertura da Safra Mineira de Café em Araguari (MG), na quinta-feira (1º). O evento reúne representantes das 55 cidades que compõem a região cafeicultora de Minas Gerais. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e conta com uma área de 2,26 milhões de hectares destinada à cafeicultura.

Em maio, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou R$ 6,38 bilhões para o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). Durante o evento, Fávaro destacou que os recursos começarão a ser distribuídos nos próximos dias para o fortalecimento do setor, financiamento e custeio da nova safra, permitindo que os produtores brasileiros sejam ainda mais competitivos, eficientes e gerem oportunidades para toda a população.

Do total, o Funcafé disponibilizará cerca de R$ 3,1 bilhões para a comercialização; R$ 2,35 bilhões para custeio; R$ 883 milhões para capital de giro e R$ 30 milhões para a recuperação de cafezais.

“O desenvolvimento da cafeicultura é o compromisso que faço com a pesquisa e com os cafeicultores”, ressaltou o ministro ressaltando o papel da Embrapa no desenvolvimento de técnicas que permitam o melhor cultivo do café. Para isso, o ministro está trabalhando para garantir mais recursos para pesquisas relativas à cafeicultura. Fávaro também reforçou a importância do evento para debater as políticas públicas que proporcionem mais eficiência ao setor.

Diante da importância do Brasil no mercado mundial de café, o ministro da Agricultura e Pecuária também reforçou a necessidade de que os produtores possam demonstrar para o mundo as boas práticas já adotadas na produção. “Essa é a oportunidade que o setor está dando ao Mapa de mostrar o café brasileiro com seu QR Code que permite mostrar a forma como é produzido, por quem é produzido, seus critérios de sustentabilidade e todas as boas práticas aplicadas na produção”, disse.