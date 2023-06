Para garantir o sucesso do evento, cerca de 50 colaboradores estão envolvidos diretamente com a organização

A 2.º edição do Show Rural Colíder tem como objetivo se tornar um dos maiores eventos agrícolas do norte do estado. A feira que será realizada de 7 a 10 de junho, no Parque de Exposição do Sindicato Rural de Colíder, em Mato Grosso, direcionou as suas ações exclusivamente para promover tecnologia, inovação e informação para o campo.

“A nossa expectativa é receber cerca de 3 mil visitantes e gerar mais de 200 milhões em negócios. De início, esperávamos 50 expositores, mas já contamos com 55 confirmados, a meta é fomentar conhecimento de novas tecnologias e alavancar ainda mais o agronegócio da nossa região”, explicou o presidente do Sindicato Rural de Colíder, Luiz Carlos Móia.

Para garantir o sucesso do evento, cerca de 50 colaboradores estão envolvidos diretamente com a organização, estrutura, montagem do espaço, confecção de publicidade e limpeza do parque.

“Nós contamos com uma equipe completa, além do apoio de diversas instituições. Estamos limpando os terrenos, criando uma harmonia de visibilidade no ambiente, para que os visitantes possam visualizar o parque como um todo”, destacou o tesoureiro do Sindicato Rural de Colíder, Pedro Dalpasquale Netto.

A feira oferece uma estrutura pavimentada, com sombreamento natural e uma área de estacionamento com capacidade para 2 mil carros. A diretoria se preocupou também em adicionar um restaurante completo e banheiros, espalhados nos espaços físicos, nos estandes e coletivos no início e no final do evento.

“O produtor vai conseguir passar o dia inteiro na feira. Nós teremos fornecedores dentro do parque para atender as necessidades dos nossos visitantes. Além é claro, teremos a presença de equipes do Sindicato Rural, tudo para garantir a comodidade dos produtores e expositores”, concluiu Netto.