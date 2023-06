O estado de Mato Grosso vai contar com mais um polo para fomentar a produção agrícola irrigada. Na terça-feira (6), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) instituiu o Polo de Irrigação Sustentável do Médio Norte de Mato Grosso, que vai beneficiar produtores em 19 cidades da região do Alto Teles Pires. A criação do novo polo ocorreu após a realização de uma oficina, que definiu a área de abrangência e selecionou uma carteira de projetos para o empreendimento.

Com 89 mil hectares de área, o novo polo irá integrar produtores dos municípios de Sorriso, Nova Ubiratã, Vera, Lucas do Rio Verde, Ipiranga do Norte, Nova Mutum, Porto dos Gaúchos, Tapurah, Santa Rita do Trivelato, Sinop, Santa Carmem, Cláudia, Tabaporã, Feliz Natal, União do Sul, Itanhangá, São José do Rio Claro, Marcelândia e Nova Maringá. Entre os principais produtos cultivados na região estão soja, milho, algodão, arroz e feijão.

Para o coordenador de Informações e Acompanhamento de Polos e Projetos de Irrigação do MIDR, Frederico Cintra Belém, a implementação do Polo vai possibilitar o crescimento da produção agrícola na região. “Agora, será possível realizar o planejamento e entender os gargalos desse território que impedem o crescimento da agricultura irrigada nessa região. Criamos um grupo gestor que irá gerenciar a carteira de projetos e auxiliar com as demandas dos produtores”, afirma.

Segundo o coordenador, foram identificados gargalos em quatro eixos principais: apoio técnico, pesquisa e desenvolvimento; infraestrutura; normas e meio ambiente; e comercialização, agregação de valor e financiamento. “Também discutimos quais ações serão necessárias para solucionar essas questões”, destacou Belém.

A iniciativa integra a Política Nacional de Irrigação, implementada pelo MIDR com objetivo de alavancar a agricultura irrigada a partir de um trabalho conjunto entre as organizações de irrigantes e as diversas esferas de governo. Dentro dessa ação, também há o planejamento setorial e territorial de regiões irrigadas no país, aliando as demandas dos produtores rurais com as parcerias e políticas públicas de governo.

Outros polos em Mato Grosso

O Polo de Irrigação Sustentável do Médio Norte de Mato Grosso é o terceiro instituído pelo MIDR no estado. Reconhecido em 2020, o Polo de Irrigação Sustentável do Sul do Mato Grosso abrange 14 municípios (Primavera do Leste, Novo São Joaquim, Poxoréu, Campo Verde, Santo Antônio do Leste, General Carneiro, Itiquira, Pedra Preta, Dom Aquino, Chapada dos Guimarães, Rondonópolis, Torixoréu, Guiratinga e Alto Garças), conta com 120 mil hectares de área e tem como destaque a produção de algodão, feijão e soja.

Já o Polo de Agricultura Irrigada Araguaia-Xingu compreende 21 municípios de Mato Grosso: Água Boa, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Canabrava do Norte, Canarana, Cocalinho, Confresa, Gaúcha do Norte, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Porto Alegre do Norte, Querência, Ribeirão Cascalheira, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Serra Nova Dourada, Campinápolis e Alto Boa Vista. São cerca de 22,5 mil hectares de área irrigada e as principais culturas são feijão, gergelim, amendoim, ervilha e grão de bico.

Outros estados

Além dos polos de irrigação em Mato Grosso, outros sete polos já foram reconhecidos pelo MIDR: Polo de Agricultura Irrigada da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria e Polo de Irrigação Noroeste Gaúcho, no Rio Grande do Sul; Polo de Irrigação Sustentável do Vale do Araguaia e Polo de Irrigação do Planalto Central de Goiás, em Goiás; Polo de Irrigação Oeste da Bahia, na Bahia; Polo de Irrigação Sustentável do Noroeste de Minas, em Minas Gerais; e Polo de Irrigação do Sudoeste Paulista, em São Paulo.