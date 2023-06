Período da proibição do plantio da soja vai do dia 15 de junho a 15 de setembro; medida ajuda a diminuir a incidência da ferrugem asiática

O período da proibição do plantio da soja em Mato Grosso começa na próxima quinta-feira (15.06) e segue até 15 de setembro, comunica o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea). O período, definido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) pela portaria nº 781, terá a duração de 90 dias. Essa medida, anualmente adotada, é tomada para evitar a multiplicação da ferrugem asiática durante a entressafra, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi.

A coordenadora de Defesa Sanitária Vegetal do Indea, Silvana Amaral, explica que o prazo definido do vazio sanitário ajuda a diminuir a incidência do fungo. Ela acrescenta que o tempo de três meses minimiza a quantidade de esporos de fungo causadores da ferrugem asiática e atrasa a ocorrência da doença na safra seguinte.

No período do vazio sanitário o Indea realiza fiscalizações nas propriedades, e se necessário coleta amostras para serem analisadas pelo Laboratório de Sanidade Vegetal. O produtor que descumprir a medida fitossanitária fica sujeito à multa e a realização de destruição das plantas vivas de soja.

Danos

Os efeitos diretos da ferrugem asiática na soja são o amarelecimento e o bronzeamento das folhas e sua queda prematura, impedindo a plena formação dos grãos. Quanto mais cedo ocorre a desfolha, menor é o tamanho dos grãos e menor o rendimento e qualidade do produto colhido.

Produção

Na safra 2022/2023 foram cadastradas no Indea o total de 13.930 propriedades com plantio de soja, com área declarada de mais de 10,6 milhões de hectares plantados e o número de 8.390 produtores.