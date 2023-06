Mato Grosso registrou envio de 290.617 vacas para abate em maio, recorde no estado. Início da entressafra do capim, somado à fase de baixa do ciclo pecuário explicam o volume. Números foram divulgados pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), no boletim semanal divulgado na segunda-feira (12).

Conforme os dados, o aumento foi de 27,35% no comparativo mensal e representaram 52,63% dos abates do estado. Foi o 4º mês consecutivo com participação de fêmeas e desde 2020 a participação tem sido significativa.

“A média da participação de fêmeas nos abates em 2020 e 2021 foi de 39,13% e 37,33%, respectivamente”, diz trecho do boletim.

Volume abatido em maio de 2023 foi 50,03% maior que o observado no mesmo período do último ano. Os abates totais também subiram no comparativo mensal e no último mês totalizaram 552.212 cabeças nas indústrias.

“Conjuntura de excesso de animais disponíveis nas indústrias explica a forte pressão exercida sobre os preços do boi e da vaca gorda que tem sido vista no estado”, finaliza.