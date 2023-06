A apicultura é uma atividade consolidada em Paranaíta, graças à assistência técnica contínua ofertada pela Secretaria de Agricultura aos pequenos produtores rurais. Dentre os diversos segmentos do meio rural atendidos, destaca-se a apicultura, que tem se mostrado uma ótima fonte de renda para as famílias locais.

No dia 12 de junho de 2023, a equipe da Prefeitura realizou uma visita ao Assentamento Floresta Azul, onde conheceram o apiário dos irmãos Jair Lopes e Darci Lopes. Ambos utilizam a propriedade cedida por um amigo para a criação de abelhas em Paranaíta, na produção de mel. Eles possuem 17 colmeias e receberam a primeira visita técnica da equipe da Secretaria.

"Foi uma experiência gratificante ter a presença da Secretaria de Agricultura acompanhando nosso trabalho. Estiveram aqui para conhecer nosso apiário e aprender com eles o que ainda não sabemos. Também podemos compartilhar informações que já temos, pois sabemos que a troca de conhecimentos é benéfica para todos. Estamos animados com a safra de mel que chegará em outubro e esperamos colher cerca de 200 quilos este ano, nossa primeira colheita com acompanhamento técnico". Afirmou o produtor Jair Lopes.

"A visita ao apiário do Jair e do Darci nos permitiu observar de perto o trabalho desses produtores que atuam no ramo do mel. Esta foi a primeira visita da nossa equipe, pois eles agora estão recebendo assistência técnica da Secretaria de Agricultura. No ano passado, eles iniciaram suas atividades com as 17 colmeias, mas a produção não foi tão boa. Acreditamos que com o acompanhamento técnico adequado, eles conseguirão melhorar sua produtividade até o final desta florada". Declarou a Técnica Dayene Magri.