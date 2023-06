Última vez que episódio aconteceu foi em 2010; Maioria dos óbitos foram em Rio Verde de Mato Grosso

Com a baixa temperatura, 1.071 bovinos, entre bezerros e bois, morreram por hipotermia no Pantanal, em dois dias. A maioria das mortes foram registradas na Nhecolândia, umas das 11 microrregiões do bioma e Rio Verde de Mato Grosso.

Daniel Ingold, presidente da Iagro (Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal) disse ao Campo Grande News que entre os óbitos, 368 aconteceram em uma fazenda de Rio Verde de Mato Grosso, 200 na Nhecolândia, 25 bezerros morreram em Corumbá.

“Isso não acontece todo ano, não é incomum, mas a última vez foi em 2010. Nos estivemos in loco. Talvez mais animais morram nesta noite por hipotermia”, disse.

Daniel acrescentou que nos últimos dois dias os termômetros marcaram mínima de 6ºC e máxima de 9ºC na região.

De acordo com ele não há o que ser feito. “A medida é deixar eles em um lugar mais quente, com serragem, não tem muito o que fazer. Eles são animais que estão acostumados com o calor. No pantanal, devido aos ventos a sensação acaba sendo ainda pior”, completou.