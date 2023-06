Em maio, ao menos um milhão de abelhas foram encontradas mortas em três propriedades rurais em Brasnorte, a 580 km de Cuiabá, de acordo com o Indea. Além de causas sanitárias, o Indea também suspeita que a morte dos insetos pode ter sido causada pelo uso de agrotóxicos nas áreas próximas às colmeias.

Três servidores do Indea percorreram as áreas durante o fim de semana e se depararam com as perdas em massa dos animais. Segundo o instituto, a morte das abelhas foi detectada em 33 colmeias e as mais atingidas foram as operárias.