O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea) está investigando a morte de enxames de abelhas nas cidades de Sorriso e Sinop. As espécies de abelhas atingidas foram as abelhas nativas sem ferrão e as africanas.



Segundo as informações, foi solicitado uma equipe para colher amostras das colmeias nas propriedades rurais usadas para atividades de apicultura. O material coletado será enviado ao Instituto Biológico, que é um centro de pesquisa do Governo de São Paulo, referência nacional na área de pesquisa agrícola.



Todo o material colhido será enviado para São Paulo por aeronave e tempo estimado para conclusão do laudo é de até 30 dias. De acordo com a médica veterinária e uma das responsáveis pelo ‘Programa de Sanidade Apícola do Indea’, Érika Gleice Menezes Nascimento, as mortes em Sorriso foram detectadas em um raio entre 15 a 20 quilômetros.



Os servidores do Estado pesquisam se os insetos apresentam algum indício de sofrerem danos em decorrência de intoxicação, bactérias, fungos, vírus, dentre outros. A ausência das abelhas pode acarretar em uma diminuição em várias espécies de grãos como café, amêndoas e outros alimentos e no desaparecimento de diversas plantas que fornecem comida para diversos tipos de animais.

Conforme a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), cerca de 70% da cultura alimentar mundial depende de alguma forma de polinização.