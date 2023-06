No mercado financeiro, o preço do indicador da soja segue a tendência de queda em 1,09% e é negociado a R$ 138,20

A saca de 60 quilos de soja começou a quarta-feira (28) com queda de 0,99% em seu preço e é vendida a R$ 128,97 para a região de referência do Paraná. Na B3, a bolsa de valores, o preço do indicador da soja também caiu. O preço recuou em 1,09% e a mercadoria é negociada a R$ 138,20.

O preço do trigo subiu e a mercadoria é comercializada a R$ 1.386,04 para retirada no Paraná. O preço também subiu para retirada no Rio Grande do Sul. A alta foi de 1,23% e a saca é comercializada a R$ 1.300,68.

Os valores são do Cepea.