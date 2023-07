Entre os assuntos, estão pecuária leiteira, turismo rural, cana-de-açúcar, aspectos sanitários, produção de banana da terra, empreendedorismo, gastronomia, fruticultura, piscicultura e apicultura

Estão abertas as inscrições para interessados em participar do Fórum das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar durante a programação da 55º Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária do Estado – Expoagro. O público alvo são agricultores familiares, gestores, estudantes, pesquisadores, representantes de empresas privadas, entre outros.



Promovido pela Empaer (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural) e a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) - o objetivo do evento é uma maior aproximação entre agricultores, sociedade civil organizada e órgãos governamentais para de forma conjunta encontrar soluções que viabilizem numa melhor qualidade de vida dos agricultores familiares.



Com foco na agricultura familiar, o Fórum irá acontecer no dia 13 de julho e traz uma programação gratuita, com palestras nas quais se pretende, de forma ampla, apresentar oportunidades e desafios do setor.



Programação



Na abertura, o presidente da Empaer, Renaldo Loffi, e a secretária de Estado de Agricultura Familiar, Teté Bezerra, explanarão sobre as políticas públicas nas cadeias produtivas no segmento.

Além disso, a programação traz ainda a palestra “Calendários sanitários em rebanhos leiteiros – importância e implantação”, pela coordenadora regional da Empaer e médica veterinária Luma Camargo Prados. Terá ainda a explanação do secretário de Turismo de Nossa Senhora do Livramento, José Eugênio sobre a experiência da feira “É de Livramento”. A empreendedora rural, social e criativa, Zilair Martins, irá falar sobre o Empório Serra Pantaneira – Agregar valores da cana de açúcar a banana.



Sobre o turismo rural, os protagonistas envolvidos no Projeto Caminhos do Morro, na comunidade Morrinhos, em Santo Antônio do Leverger, explanarão sobre a iniciativa no fomento a cadeia produtiva com as experiências do Rancho Epona, Recanto do Jaó, Bodega Pantaneira, entre outros.



Na formalização sanitária da agroindústria familiar contará com representantes da Seaf, Vigilância Sanitária Estadual, Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea).



No período da tarde, a programação começa com a sistema de produção da banana da terra no estado, apresentado pelo pesquisador da Empaer, Humberto de Carvalho Marcilio. Logo em seguida, o proprietário da pousada Recanto de Compostela, Valdizar Andrade, falará sobre os desafios de empreender no espaço rural, no município de Jangada.



O turismólogo da Empaer, Robson Junior Hartmann, falará sobre as experiências das caminhadas da natureza e o concurso gastronômico no município de Mirassol D´Oeste e região. Na cadeia produtiva da fruticultura tropical a palestra será com os representantes da Seaf, o superintendente Luciano Gomes Ferreira e o técnico Leonardo da Silva Ribeiro.



Na piscicultura, a experiência será a criação de tilápias em tanques elevados, pelo presidente da Cooperativa Múltipla de Desenvolvimento Sustentável de Mato Grosso (Coodesus), Marcio Paulo da Silva. A última palestra será sobre a produção de mel, com o especialista em apicultura, Catarino Mendyes.



Programado para encerrar às 18h, logo antes com as considerações finais da organização e envolvidos.

Clique aqui para realizar a inscrição.