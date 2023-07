Foi realizada no município de Holambra, Estado de São Paulo, a vigésima oitava edição da Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas (Hortitec). De acordo com a organização do evento essa iniciativa surgiu do ideal de um grupo de empresários, que sentiram a necessidade de ter no Brasil um evento nos moldes das principais exposições do gênero que são realizadas no exterior.

Em suas últimas duas edições a feira teve uma participação superior a 600 empresas, com mais de 50 mil visitantes. Através da feira os expositores podem demonstrar tecnologias e inovações para o setor, que engloba flores, hortaliças e frutas.

O secretário de Agricultura e Pecuária, Marcelo Fernando Pereira Souza, destaca que, eventos como este, traz uma nova visão de produção e logística aos participantes. “Além de ver as novas tecnologias disponíveis, também é possível entender melhor todo o processo de produção dos hortifrutis”, finaliza.