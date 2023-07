O Funcafé conta com um montante de R$ 6,375 bilhões no exercício de 2023/2024

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou a relação dos agentes financeiros e os valores das instituições financeiras habilitadas a operar os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) na safra 2023/2024. A medida foi publicada nesta terça-feira (04), no Diário Oficial da União.

O Funcafé conta com um montante de R$ 6,375 bilhões no exercício de 2023/2024. Serão destinados R$ 1,62 bilhão para crédito de custeio, R$ 2,35 bilhões para crédito de comercialização e R$ 1,48 bilhão para a linha Financiamento para Aquisição de Café (FAC). O crédito para capital de giro para indústrias de café solúvel, de torrefação e para cooperativa de produção foi definido em R$ 883,7 milhões. Já o crédito para recuperação de cafezais danificados ficou em R$ 30 milhões.

A taxa de juros a ser operada pelo Funcafé está sendo mantida em até 11%. Os próximos procedimentos estão em andamento, como a assinatura dos contratos com os agentes financeiros e o início do desembolso dos recursos para os cafeicultores, empresas e cooperativas do setor.

Confira as instituições financeiras habilitadas a operar recursos do Funcafé na safra 2023/2024 e seus valores:

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VALOR ATRIBUÍDO (R$) Banco Cooperativo Sicoob S.A 320.642.328 Banco Cooperativo Sicredi S.A 320.642.328 Banco Bradesco S.A 319.794.465 Banco do Brasil 317.794.465 Banco RaboBank Internacional Brasil S.A 317.794.465 Banco Santander (Brasil) S.A 317.794.465 Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo-CENTRAL ESPÍRITO SANTO 317.794.465 Itaú Unibanco S.A 287.692.219 China Construction Bank (BRASIL) Banco Múltiplo S.A 282.692.219 Banco Safra S.A 282.692.219 Banco Votorantim S.A 282.692.219 Banco ABC Brasil S.A 262.692.219 Banco BTG Pactual S.A 252.692.219 Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS 243.875.081 Caixa Econômica Federal 239.383.531 Banco Ribeirão Preto S.A 236.924.971 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A BDMG 232.692.219 Banco Fibra S.A 179.565.553 Banco do Estado de Espírito Santo – Banestes S.A 168.938.311 Cooperativa de Crédito Agrocredi LTDA – SICOOB AGROCREDI 167.719.516 Cooperativa Central de Crédito com Interação Solidária – CRESOL BASER 157.754.100 Cooperativa de Crédito Credivar – SICOOB CREDIVAR 142.102.246 Banco BNP Paribas Brasil S.A 109.863.420 Banco Inter S.A 100.000.000 Cooperativa de Crédito Coopacredi LTDA – SICOOB COOPACREDI 92.312.440 Cooperativa de Crédito Credinter – SICOOB CREDINTER 80.000.000 Banco Regional de Brasília – BRB 63.000.000 Cooperativa de Crédito Credialp LTDA – SICOOB CREDIALP 50.000.000 Cooperativa de Crédito Credicarpa – SICOOB CREDICARPA 40.000.000 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Carmo do Rio Claro – LTDA – SICOOB CREDICARMO 33.518.518 Banco Citibank S.A 30.688.228 Cooperativa de Crédito Noroeste de minas LTDA – SICOOB NOROESTE DE MINAS 29.000.000 Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE 26.720.571 Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Espumoso – SICREDI ESPUMOSO RS/MG 10.000.000 Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Planalto – SICREDI PLANALTO RS/MG 10.000.000 Cooperativa de Crédito Copersul LTDA – SICOOB COPERSUL 8.000.000 Cooperativa de Crédito , Poupança e Investimento Interestados-SICREDI INTERESTADOS RS/ES 8.000.000 Banco BMG S.A 6.000.000 Desembahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A 6.000.000 Cooperativa Central de Crédito com Interação Solidária – CENTRAL CRESOL SICOPER 6.000.000 CCLA de Boa Esperança – SICOOB BELCREDI 4.000.000 Cooperativa de Crédito Montecredi LTDA – SICOOB MONTECREDI 4.000.000 Banco Guanabara S.A 4.000.000 Cooperativa de Crédito do Alto Paranaíba e região LTDA – SICOOB CREDIPATOS 2.000.000 TOTAL 6.375.469.000

A taxa de juros a ser operada pelo Funcafé está sendo mantida em até 11%. Os próximos procedimentos estão em andamento, como a assinatura dos contratos com os agentes financeiros e o início do desembolso dos recursos para os cafeicultores, empresas e cooperativas do setor.