A contagem das sementes é feita por meio de tecnologia, com um QRCode que acelera no processo de testagem, mas é no laboratório onde as informações coletadas são reunidas e analisadas. A responsável técnica pelo laboratório, Daniele Rodrigues, contou como funciona esse processo.

"É a através das informações geradas pelo laboratório que dão condições para o produtor poder avaliar e tomar decisões. O laboratório acaba sendo o grande responsável para que o produtor consiga gerenciar sua produção", explicou.

Depois disso, os técnicos emitem um boletim de análise de sementes para comercializar. As duas análises exigidas pelo Ministério da Agricultura são de germinação e pureza, que vai determinar a qualidade do material, para além da análise da espécie, que hoje em dia os resultados de pureza são extremamente altos.