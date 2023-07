Expoagro chega ao terceiro dia ampliando a programação e com rádio 24h no ar

Em sua 55ª edição, a Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Expoagro) chega ao seu terceiro dia ampliando a programação. Nesta segunda (10), a solenidade oficial de abertura do evento ocorre às 18h. É o pontapé para o primeiro dia do Fórum das Cadeias Produtivas, além de oficinas técnicas e atrações musicais.

Autoridades políticas, como o Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o governador Mauro Mendes, já confirmaram presença na solenidade de abertura, marcada para as 18h no Pavilhão de Eventos.

Logo em seguida, o empresário, diplomata e ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, Marcos Troyjo, apresenta a palestra “Brasil, Superpotência do Agronegócio: Desafios & Oportunidades no Cenário Internacional”. Troyjo é, hoje, uma das principais vozes do Brasil nos mercados globais.

Na segunda também começa a série de cinco oficinas técnicas de qualificação que o Sindicato Rural, organizador da Expoagro, promove de segunda à quinta. A primeira turma aprenderá, gratuitamente, como fazer queijo mussarela trança e nozinho.

Já no palco, a partir das 19h, sete artistas celebram a fé, O Show Gospel reúne Alice Luz, Jeferson Silva, Milena Victoria, Edilson Pinheiro & Gabriel Guedes, Silvani Chaves e Dedé de Jesus na arena da Expoagro.

Além das atrações, a exposição de produtos e serviços segue, com portões abertos a partir das 8h. Nesta segunda, assim como em sete dos nove dias de Expoagro, a entrada é franca. O convite, porém, é para que o público contribua com um quilo (1 kg) de alimento não perecível para doação ao projeto Mesa Brasil, desenvolvido pelo Sesc para arrecadar e doar alimentos para entidades filantrópicas que combatem a fome.

Rádio Expoagro. Uma novidade neste ano é que a Expoagro lançou sua emissora de rádio. A Rádio Expoagro já está no ar, com programação própria nas 24h do dia. Pelo link https://bit.ly/radio-expoagro é possível conferir música, entretenimento e muita informação sobre o universo da Expoagro. Todos os dias, a partir das 18h, a rádio entra ao vivo com entrevistas e conteúdos atrativos sobre o fascinante universo do agro. A Rádio Expoagro também pode ser baixada como aplicativo pelo link https://bit.ly/radioexpoapp.