Avanço tecnológico das máquinas agrícolas tem ampliado o número de oportunidades de trabalho no campo em diversos segmentos

O avanço tecnológico das máquinas agrícolas tem permitido a ampliar o número de oportunidades de trabalho em Mato Grosso em diversos segmentos, entre eles o de manutenção dos equipamentos. Pela forte atuação na agroindústria, as empresas que atuam no ramo no estado precisam de profissionais capacitados para operar e dar manutenção nas máquinas, ainda mais pela sofisticação tecnológica dos novos equipamentos.

O setor emprega mais de 200 mil pessoas em todo o país e somente em 2021 a indústria de máquinas e equipamentos teve crescimento de 25,3% das vendas no mercado doméstico, cerca de R$ 168,1 bilhões. Em Mato Grosso, por exemplo, são ofertados salários iniciais de R$ 4 mil para trabalhar com manutenção de máquinas, podendo chegar a R$ 12 mil ao longo da carreira.

Elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, o Mapa do Trabalho 2022-2025 apontou uma demanda para os próximos anos em Mato Grosso de 10.818 profissionais na área da mecânica com qualificação superior a 200 horas. Já para pessoas com qualificação inferior a 200 horas, a projeção está em 10.333 vagas.

Na região sul do estado, nas cidades de Rondonópolis, Campo Verde e Primavera do Leste já foram executadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso (Senai MT) quatro turmas com aproximadamente 60 pessoas para o curso de mecânico agrícola com as máquinas da empresa Case IH. A parceria com a marca está em expansão em Mato Grosso e novas turmas serão anunciadas em Barra do Bugres.

“Nas últimas semanas tiveram início duas turmas de mecânico agrícola nível 1 nas cidades de Campo Novo do Parecis e em Barra do Bugres, ambas com 21 alunos matriculados. E a nossa equipe se deslocou para Alta Floresta para apresentar o plano de trabalho de capacitação para o Grupo Suprema, concessionaria que investiu em duas semanas de qualificação para os colaboradores”, comenta o gerente de Tecnologias Educacionais, Valvite Junior.

Participaram da agenda o gerente do Senai de Lucas do Rio Verde, Thiago Viola Holz, o instrutor dedicado a parceria em Lucas do Rio Verde, João Vitor Ariano, o consultor de vendas pessoa jurídica, Rodrigo Bronzatti, o especialista em mecanização agrícola, Antonio Cardoso e o consultor de vendas pessoa jurídica do Senai Sinop, Rafael Dinarti.

A parceria entre as instituições para educação profissional na região de Barra do Bugres será lançada em agosto e novas turmas serão lançadas ao longo do mês. No segundo semestre também serão atendidas demandas de capacitação entre as concessionárias que revendem as máquinas da marca em Mato Grosso.