Agronegócios 27/04/2021 14:38 Estadão Conteúdo Soja: insumos e operações mecanizadas encarecem custo de produção em MT, diz Imea Foto: Reprodução Os custos de produção de soja transgênica em Mato Grosso subiram em março, informou o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). O custo operacional efetivo (COE) foi de R$ 3.717,35/saca, aumento de 2,02% ante o mês anterior. “Para que o produtor consiga cobrir suas despesas é preciso comercializar 61,26 sacas neste mês”, disse o Imea. Segundo o instituto, uma das principais elevações foi no custeio, que acumulou alta de 2,17% ante fevereiro, influenciado pelo aumento de 6,64% nas sementes de soja, de 2,08% nas operações mecanizadas e de 2,22% nos custos com fertilizantes e corretivos, além da alta dos combustíveis. O Imea destacou ainda um acréscimo de 3,30% no arrendamento. O instituto apontou a valorização do dólar de 4,19% em março ante fevereiro e a demanda aquecida por insumos agrícolas como fatores que contribuíram para a elevação dos custos.

