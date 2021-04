Agronegócios 28/04/2021 17:17 Campanha de vacinação contra a febre aftosa começa no sábado (01) em Mato Grosso - Foto por: GComMT/Junior Silgueiro Começa no próximo sábado (1º de maio) a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2021. Os bovinos e búfalos de todas as idades deverão ser vacinados durante o mês de maio. A vacinação faz parte do Programa Nacional de Vigilância em Febre Aftosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Em Mato Grosso, as revendas já estão liberadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária (Indea-MT) para comercializar a vacina aos produtores rurais que terão até o dia 31 de maio para imunizar o rebanho. A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) reforça a importância da vacinação mesmo com as ações em andamento para que todo o Estado de Mato Grosso seja reconhecido como território livre da doença sem vacinação. “É importante o produtor imunizar o seu rebanho contra a febre aftosa e informar ao Indea-MT para assim continuarmos mantendo o status sanitário de livre de aftosa com vacinação e, futuramente, migrarmos para Estado livre sem vacinação”, disse o vice-presidente Chico da Paulicéia. Curso Senar-MT – Para auxiliar os pecuaristas neste trabalho de imunização do rebanho, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT) oferece gratuitamente o treinamento de Agente Sanitário em Saúde Animal. O objetivo é orientar sobre a correta técnica de vacinação de bovinos e bubalinos contra febre aftosa e as legislações referentes aos Serviço de Defesa Sanitária Animal. Para saber mais acesse aqui: https://sistemafamato.org.br/ portal/senar/busca-cursos- detalhe.php?CodCadeia=14& Modular=0&Seq=6668275&Tipo=1& codCurso=11770&utm_campaign= vacinacao_febre_aftosa_data_e_ curso_senar&utm_medium=email& utm_source=RD+Station. Plantão Aftosa – O Indea-MT formatou um passo a passo no "Plantão Aftosa” para auxiliar o produtor rural na comunicação da vacinação na etapa de maio de 2021. A comunicação deve ser feita até o dia 10 de junho via e-mail ou de forma presencial. Para acessar o arquivo com todo o passo a passo basta clicar aqui: file:///C:/Users/FAMATO/Downloads/Passo_a_Passso_2021_FINAL%20(1).pdf Neste endereço eletrônico o produtor terá acesso às informações como folha de comunicação da vacinação hospedada no site do Indea-MT; guia de instrução de como preencher e assinar o documento; informações sobre as maneiras de entregar a folha de comunicação preenchida e devidamente assinada, entre outras. No site da Famato também tem mais informações aqui: https://sistemafamato.org.br/ portal/famato/noticia_ completa.php?codNoticia=238882 . Reconhecimento – Em março de 2021 parte do estado de Mato Grosso recebeu parecer favorável do Comitê Científico da OIE, que deverá ser votado na 88ª Assembleia Geral da organização. A partir daí, essa pequena parte do estado passa a ser reconhecida internacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação. Além de Mato Grosso, estão os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Acre, Rondônia e parte do Amazonas. No Estado de Mato Grosso o município de Rondolândia e partes dos municípios de Aripuanã, Colniza, Comodoro e Juína fazem parte do Bloco I.

