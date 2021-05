Agronegócios 04/05/2021 11:27 Prazo de Inscrições para Selo Mais Integridade 2021/22 termina no dia 4 de junho O prêmio reconhece empresas e cooperativas do agro que adotam práticas de integridade, responsabilidade social, ambiental e ética As inscrições para o Selo Mais Integridade 2021/22 terminam no dia 4 de junho. Podem se inscrever empresas e cooperativas do agronegócio que adotem práticas de integridade com enfoque na responsabilidade social, sustentabilidade, ética e comprometimento de impedir fraudes, suborno e corrupção. A cerimônia de entrega do Selo está prevista para janeiro de 2022. Esta é a quarta edição da premiação. >> As inscrições podem ser feitas no seguinte endereço: https://sistemas.agricultura.gov.br/agroform/index.php/183221?lang=pt-BR. Para conquistar o Selo Mais Integridade, a organização precisa cumprir os seguintes requisitos: ter um programa de compliance, código de ética e conduta, canais de denúncia efetivos; promover ações com ênfase na responsabilidade social e ambiental e treinamentos para melhoria corporativa; estar em dia com as obrigações trabalhistas; não ter multas relacionadas ao tema nos últimos dois anos; não ter casos de adulteração ou falsificação de processos e produtos fiscalizados pela Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA); ter ações de boas práticas agrícolas enquadradas nas metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e não ter cometido crimes ambientais nos últimos 24 meses. Cabe ao Comitê Gestor do Selo analisar a documentação apresentada pelas empresas e cooperativas candidatas. Após a análise e homologação do resultado, a lista com as vencedoras é publicada até o dia 31 de dezembro de 2021, no Diário Oficial da União. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) premiou 19 empresas com selo (referente à terceira edição), sendo que quatro delas receberam a certificação pela segunda vez e oito, pela terceira vez. O Mapa é pioneiro entre os ministérios na implementação de um selo setorial alinhado ao Programa de Fomento à Integridade da Controladoria-Geral da União.

