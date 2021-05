Agronegócios 06/05/2021 17:05 AGROLINK -Aline Merladete Exportações bovinas registram bom desempenho Cenário atrelado à baixa oferta de animais para abate seguem sustentando os preços da arroba do boi gordo Foto: Reprodução As exportações brasileiras de carne bovina in natura somaram 125,47 mil toneladas em abril, recuo de 6,24% em relação à quantidade de março, mas quase 8% acima da de abril de 2020, de acordo com dados da Secex. Além disso, trata-se de volume recorde para um mês de abril. Conforme boletim do Cepea, esse cenário atrelado à baixa oferta de animais para abate seguem sustentando os preços da arroba do boi gordo na maioria das regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisas.

