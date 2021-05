Agronegócios 07/05/2021 13:06 Governo de MT acelera crescimento da avicultura a partir da concessão de incentivos Aumento nas exportações e no consumo interno da carne de frango e ovos anima empresários Mato Grosso tem 22 granjas de postura e 6 frigoríficos de aves - Foto por: AMAV O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), disponilizou programas de incentivos aos empresários do setor da avicultura. O objetivo é acelerar o crescimento da categoria, que possui atualmente cinco plantas frigoríficas e 22 granjas de postura e segue em expansão no Estado. Entre as ações, o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic) oferece diferimento do diferencial de alíquota para ativos imobilizados das indústrias. Já em relação à venda de produtos, há a política de crédito outorgado, ou seja, para frango industrializado e frigorificado há 83,33% de crédito outorgado para vendas internas e 90% de crédito outorgado para vendas interestaduais. O empresário, ainda, poderá se cadastrar no Porto Seco, podendo importar com diferimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias de Serviços (ICMS). Os incentivos fiscais dão competitividade a Mato Grosso, acredita o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda. “Sem o incentivo fiscal, os empresários não conseguem competir com outros estados. O novo Prodeic que passou a vigorar a partir de janeiro de 2020 trouxe facilidade no credenciamento e segurança jurídica. O contribuinte pode se credenciar no site e usufruir do incentivo até 2032”, explica. O diretor executivo da Associação Mato-Grossense de Avicultura (Amav), Lindomar Rodrigues, acredita que os incentivos do Governo do Estado são essenciais para o setor. “A agroindustrialização é importante para Mato Grosso, mas é preciso incentivos para que os empresários invistam aqui. Mesmo com aumento de exportações e do consumo interno, temos dificuldades como o preço dos insumos como o milho, que aumentou mais de 100%”, conta. A sexta empresa frigorífica de avicultura está se instalando no Estado e será para abater o descarte da postura. “Até então, o descarte ia para outros estados. Agora, este frigorífico fará inicialmente farinha para incorporar na ração e, quando tiver as licenças regularizadas, venderá aves em pedaços”, informa Rodrigues.

Voltar + Agronegócios