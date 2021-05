Agronegócios 08/05/2021 09:34 AGROLINK -Aline Merladete Maior competitividade elevam preços internos do frango As exportações brasileiras aquecidas também ajudam a sustentar os valores internos Foto: Reprodução O período de início de mês e o fato de a carne de frango mostrar elevada competitividade frente às principais substitutas (bovina e suína) vêm favorecendo as vendas da proteína no mercado doméstico. Conforme dados do Cepea, os preços da carne registram alta na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea. As exportações brasileiras aquecidas também ajudam a sustentar os valores internos. Segundo dados da Secex compilados pelo Cepea, em abril, o País exportou 395,8 mil toneladas de carne de frango, volume 0,1% menor que o de março, mas 15,3% acima do de abril do ano passado.

